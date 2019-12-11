媽媽盟掛布條反同　蔡易餘工作人員自行拆除爆衝突

▲▼警方在蔡易餘宣傳車起出多條「媽媽盟」布條。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣第一選區立法委員參選人蔡易餘日前於個人粉專發文，呼籲民眾看見媽媽盟所掛「阮想要抱孫」的布條，就協助將其拆下送到總部。10日蔡陣營工作人員拆除媽媽盟布條遭舉報函送，11日上午縣議員李國勝、詹琬蓁也與媽媽盟代表律師裘佩恩召開記者會，呼籲蔡易餘就拆布條一事說明白。

▲▼ 媽媽盟代表律師裘佩恩縣議員李國勝、詹琬蓁呼籲蔡陣營將媽媽盟布條扯毀事件說明白。（圖／讀者提供）

媽媽盟懸掛「阮想要抱孫」的布條，10日卻被蔡總部宣傳車及黃姓司機在水上鄉等地拆除，經民眾舉報後，黃男被帶回偵訊，並以竊盜罪嫌移送。

「媽媽盟」嘉義陳姓代表10日向警方報案，單位於水上鄉懸掛布條都被蔡姓立委參選人的宣傳車黃姓駕駛逐一拆卸，警方獲報後也起出20多條布條。

媽媽盟委任律師裘佩恩表示，限蔡立委三日內道歉，否則正式提告，也歡迎與其辯論。縣議員詹琬蓁則表示，割除他人布條，並不是民主選舉該有的風範。

▲▼ 蔡易餘呼籲布條製作者不要躲在背後放話。（圖／讀者提供）

立法委員參選人蔡易餘日前透過臉書譴責媽媽盟及另外幾個未立案單位，於大街小巷懸掛支持同性婚姻布條，影射攻擊他支持同婚，他呼籲對手不要躲在布條背後喊話來攻擊他。蔡易餘競選總部認為，此時值選舉期間，掛布條不署名，應視為黑函攻擊，檢警不動作，他們是為了自保。

▲▼ 媽媽盟發出聲明。（圖／讀者提供）

地檢署表示，布條需要經費製作，更屬於所有權人，未經同意是不能隨意拆卸、或是教唆他人拆除，相關行為都有可能觸犯竊盜或毀損的罪嫌。