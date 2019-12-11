韓國瑜丟13％藍營票　沈富雄：蓋牌出招後節節破底

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前出民調新招，要支持者接到民調電話一律答唯一支持總統蔡英文。對此，前立委沈富雄表示，觀察民調結果，發現韓國瑜丟13％的藍營票，這是韓國瑜最大危機，看來韓國瑜蓋牌出招後難掩節節破底。

根據美麗島週報近兩次民調的比較，「蔡賴配」小幅0.6個百分點至51.8％，「韓張配」下滑7.6個百分點至16.1％，雙方差距從27.5個百分點擴大到35.7個百分點。沈富雄認為，蔡英文支持度持平，顯然與韓國瑜的指令不符。

在國民黨支持者方面，蔡英文從4.5％上升4.2個百分點至8.7％，韓國瑜從81.8％大跌13個百分點至68.8％。民進黨支持者部分，蔡英文、韓國瑜的支持度沒太明顯的變化，倒是中間選民，蔡英文與韓國瑜的支持度都下跌。

沈富雄直言，韓國瑜在國民黨支持者的支持率大跌是韓國瑜最大危機，表態率下滑4.7個百分點也值得注意，而韓國瑜在藍營及中立人士的支持度卻陸續下滑，韓國瑜恐怕早有自知之明，故祭出蓋牌術，但顯然效果不彰，難遏頹勢。

▲美麗島民調。（圖／翻攝沈富雄臉書）

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