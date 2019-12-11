目睹妻女遭火噬...駕駛嘶喊「救她們」！警忍痛通知　老父反堅強淚謝：辛苦了

▲國道一號北上桃園龜山段火燒車，貨櫃車撞聯結車，母女燒成焦屍。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者陳韻如／綜合報導

國道1號桃園龜山路段發生一起火燒車雙屍案，儘管39歲歐姓貨櫃車駕駛在車外聲聲哭喊「我的老婆、小孩還在車上」，卻仍眼睜睜看著妻女被燒死。國道警方目睹整個過程，內心也是相當沉痛，事後也在臉書發文，還曝光了當他們鼓起勇氣通知家屬時，老人家還忍著悲痛反過來對著他們說，「辛苦了」，讓國道警方眼淚瞬間奪眶而出，令人相當不捨。

這起事故發生在10日清晨，歐男開著貨櫃車載著妻女從台中出發前往林口，但途中卻撞上前方載運H鋼的聯結車，車頭瞬間遭火舌吞沒，當時歐男因未繫安全帶被拋飛車外，他一見車子起火燃燒，立刻焦急大喊，「拜託救救我的老婆、小孩，都在車上！」，但卻仍眼睜睜看著妻女燒死在車內，而他之後也陷入昏迷，送醫搶救。

▲國道一號北上桃園龜山段火燒車，貨櫃車撞聯結車，母女燒成焦屍。（圖／記者郭世賢翻攝）

國道警方目睹了整起憾事的發生，沉痛的心情也在內心久久揮之不去，並在臉書發文寫道，「一場深夜的事故，造成一個家庭的破碎，媽媽跟小女兒被熊熊烈焰吞噬，爸爸還在加護病房搏鬥，現場那一聲聲呼喊救救我的老婆小孩，讓弟兄們都忍不住鼻酸。」

國道警方還提到，歐男在力氣用盡後送到醫院，卻開始陷入昏迷，而他家裡的老人家接獲噩耗趕到現場，更是難過的放聲大哭，這些看在警方眼裡也是滿滿的不捨，「真希望大家開車都能多一分小心，希望這樣的憾事不要一再重演」。

▲國道火燒車，警目睹憾事，臉書沉痛發文。（圖／翻攝國道公路警察局）

此外，國道警方也透漏，接到通報時心情相當難過，而更困難的就是要通知家屬，而老人家在得知噩耗後，極度哀痛震驚，國道警方也只能輕聲安慰，但更讓人難過的是，對方仍然強忍著悲痛對著國道警方說，「辛苦你們了」，堅強模樣也讓人忍不住鼻酸。

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