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申請紅綠燈沒下落！吉安雙載機車「路口遭撞飛10m」2重傷　婦一度沒心跳

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記者蕭可正、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉中央路二段與吉昌一街路口11日上午8時許發生嚴重車禍，李男（26歲）當時駕車往南準備返回干城住處，行經路口時與東西向一部雙載機車發生碰撞，導致81歲的老翁頭部重創、69歲的張姓婦人也因重傷當場失去生命徵象，目前2人仍在搶救中。吉安村村長田秀鳳事後到場關心，直指該路段車禍頻傳，曾要求相關當為加裝紅綠燈，但卻遲遲沒有下文。

▲▼(高清)花蓮中央路二段閃黃燈路口車禍，2長者噴飛10公尺重傷。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲花蓮中央路二段閃黃燈路口車禍，轎車車頭幾乎全毀。（圖／記者蕭可正翻攝）

監視器畫面拍下，當時李男沿著中央路往南行駛，而69歲的張婦則騎車載著老翁沿吉昌一街往西行，當雙方行經事故路口時，李男毫不減速撞上雙載機車，強大的撞擊力道讓張婦與老翁當場騰空，雙雙噴飛10公尺遠。

▲▼(紅圈)花蓮中央路二段閃黃燈路口車禍，2長者噴飛10公尺重傷。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲張婦與老翁遭撞時瞬間騰空，2人噴飛10公尺遠。（圖／記者蕭可正翻攝）

李男在發現撞到人後神色相當驚慌，表示當時開著載孩子送到學校上課後，正準備返回干城住家，卻突然發生車禍，車內安全氣囊爆開、擋風玻璃碎裂、車頭也幾乎全毀，「我也不知道怎麼會出車禍！」

據悉，事故地點為閃黃燈路口，事發後村長田秀鳳到場關心，直指該路段經常發生重大車禍，已經到場會勘3次，並要求相關單位裝設紅綠燈，但卻遲遲沒有下落，由於中央路拓寬後車流量大、車速快，居民要過馬路都心驚膽跳，希望縣府能夠盡快加裝紅綠燈管制。

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▼事故現場一片狼藉，張婦與老翁重傷送醫。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼花蓮中央路二段閃黃燈路口車禍，2長者噴飛10公尺重傷。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼花蓮中央路二段閃黃燈路口車禍，2長者噴飛10公尺重傷。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼花蓮中央路二段閃黃燈路口車禍，2長者噴飛10公尺重傷。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼花蓮中央路二段閃黃燈路口車禍，2長者噴飛10公尺重傷。（圖／記者蕭可正翻攝）

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