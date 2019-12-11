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過馬路突折返！騎士急煞機車秒噴飛　她慘被撞成腦出血...怒告過失結局竟反轉

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▲▼ 公路,雙黃線,快速道路。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲張女違規穿越雙黃線又突然折返，害騎士閃避不及摔車，機車噴飛撞傷她，她怒告騎士過失傷害，卻反被起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳韻如／台北報導

張姓女子走在大街上，卻違規穿越馬路，但又突然折返，導致陳姓男騎士嚇得急煞後失控倒地，機車向前滑行撞倒張女，造成她腦出血、左側手肘及足部擦傷，張女也因此對騎士提告過失傷害。不過檢察官事後查出，是張女違規在先，因此反而將她依過失傷害罪嫌起訴，陳男則以不起訴處分，法官審理時，也因張女與對方已達成和解，陳男具狀撤告，法官則判公訴不受理。

判決書指出，張女2018年6月21日晚間10點多走在台北街頭，卻不顧雙黃線，冒然穿越馬路，但卻又不知為何，折返回去。陳男當時見狀嚇傻，趕緊按下煞車，但卻整個失控摔倒在地，機車也直接噴飛撞上張女，導致她腦出血、左側手肘、足部擦傷等。

張女事後對陳男提告過失傷害，認為自己是在路邊停車格遭撞，但陳男則反控她自己在雙黃線上卻又突然折返，才害他閃避不及摔車，因此認為張女也有責任，並也提起告訴。

檢察官事後調查，發現確實是張女違規在先，認為陳男是為了閃避她才造成機車失控倒地，隨後滑行撞傷張女，因此認定過失責任在張女身上，並依法提起公訴。不過，法院在審理期間，張女與陳男達成和解，且陳男也具狀撤回告訴，法官因此判公訴不受理。

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