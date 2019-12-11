國道1湖口段凌晨連續2起追撞　「大貨車撞成一團」2駕駛不治身亡　



▲國道1湖口段凌晨發生2起大貨車追撞事故。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國道1號北上81.4K及82.6K 湖口路段11日凌晨2時許即4時許分別發生2大貨車追撞佔用外線+路肩事故，由於事故造成後方車流回堵5K，高工局於6時30分通知湖口北上匝道封閉，並於7時20分解除匝道管制，正常行駛。

▲2起車禍造成高速公路車多回堵。（圖／記者陳凱力翻攝）





第一起車禍於2點55分左右，位於國道1號81.4K處發生大貨車追撞，一台聯結車A追撞拖板車B，拖板車B駕駛下車查看後自行離開，而聯結車A駕駛準備擺放三角警示牌時，再遭聯結車C追撞，整起車禍造成A聯結車駕駛輕傷、C聯結車駕駛命危，經送醫宣告不治。由於第一起車禍事故回堵，也引發第二起追撞事故。

第二起車禍約在4點左右，距離第一起車禍約1公里的82.6K，再發生大貨車追撞事故，聯結車A疑似因閃避不及而追撞大貨車B、聯結車C、小客車D、小客車E車，聯結車A駕駛頭胸受傷、右大腿嚴重變形，而大貨車B駕駛則重傷命危，經送醫後仍宣告不治，另C、D、E駕駛皆為輕傷。

兩起車禍事故，警方都在調查車禍原因，高公局也再次提醒用路人，恪遵速限、保持安全行車距離，同時切勿疲勞駕駛，以維護用路人車安暢。

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