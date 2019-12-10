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孫女睡午覺...外公闖房摸透！口水狂流：身材像外婆年輕時～她嚇壞扭身抵抗

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▲桃園市某特戰隊林姓士官於2017年涉嫌襲胸猥褻女士官遭起訴。（示意圖／pixabay）

▲小乃疑似遭母親家暴，警方到場後，想協助其安置在親戚家遭拒，小乃才說出遭到外公猥褻，警方因此介入調查。（示意圖／pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

少女小乃（化名）疑似遭到母親家暴，案經其友人報警處理，但警方到場後，詢問她是否需要協助安置在外公家時，她卻突然情緒崩潰，泣訴自己國小五年級時遭到外公撫摸胸部猥褻得逞，還稱「你的身材愈來越像外婆年經的時候」，全案因此曝光。高雄地院審理後也依對未滿14歲女子強制猥褻罪，判小乃外公3年6個月徒刑。

判決指出，小乃2010年8月間在外公家的房間午睡，但沒想到外公卻突然進到房間，還對著她說，「你的身材越來越像外婆年輕的時候」，隨後伸出手撫摸她的背，再隔著衣服摸她胸部，且最後似乎沒得到滿足，竟誇張的直接將手伸進其內衣裡撫摸。過程中，小乃因為害怕而不敢反抗，外公也就持續的撫摸她約10分鐘之久，最後她試圖用手推擠外公，但仍抵不過外公力氣，就這樣被強制猥褻得逞。

事發後，小乃曾經跟母親說過遭外公猥褻之事，但卻不了了之。直到2018年8月，小乃疑似遭到母親家暴，警方到場處理後，詢問她是否需安置在親戚家而遭到拒絕，小乃這才說出遭到外公猥褻，警方一聽當場驚呆，便立刻介入調查，而高雄地檢署最後也將小乃外公依法起訴。

然而，小乃外公到案後矢口否認犯行，還辯稱是因為小乃要替他按摩，但因為力道不夠，他為了示範如何按才碰觸小乃身體，並沒有撫摸胸部，但遭到小乃全盤否認。

法官審理後，不採信小乃外公說法，並認為，小乃在敘述案情時，情緒非常激動，不斷哭泣，甚至有將近5分鐘的時間無法言語，因此認定其外公犯行明確，且痛批他竟利用小乃對他的信任做出此事，犯後竟還毫無悔意，對小乃完全是二度傷害，因此將他依對未滿14歲女子強制猥褻罪，判刑3年6個月。全案可上訴。

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