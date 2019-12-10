北上送貨遇死劫！運將拋飛倖存　妻女燒成焦屍剩他獨活...家屬忍痛赴桃殯指認

▲國道一號北上桃園龜山段貨櫃車撞聯結車，母女燒成焦屍，10日下午家屬赴桃殯指認。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

國道一號北上45K林口爬坡道10日凌晨3時56分發生死亡車禍，一輛貨櫃車行經該路段時，追撞前方聯結車，導致車頭陷入火海，車上車內的邱女（37歲）與年僅1歲多的女嬰慘被燒成焦屍，而歐姓駕駛則被拋出車外重傷送醫。事發後，歐男父親緊急北上，對於失去親愛的媳婦及孫女，兒子又還在醫院急救尚未脫離險境，他難過得說不出話，僅低聲回應，「兒子還在急救，其他我不清楚」。

這起事故發生在10日清晨，歐男開著貨櫃車載著妻女從台中出發前往林口，但途中卻撞上前方載運H鋼的聯結車，車頭瞬間遭火舌吞沒，僅有歐男因未繫安全帶被拋飛車外，幸運逃過一劫，妻女則受困車內慘被燒成焦屍。

▲國道一號北上桃園龜山段貨櫃車撞聯結車，母女燒成焦屍，歐姓駕駛被拋飛重傷倖存。（圖／記者郭世賢翻攝）

事後歐男送往林口長庚搶救，檢視後發現其顱內出血、右肋骨斷裂數根、右肺挫傷，到院時已經陷入昏迷，現仍在加護病房，確切肇因為何，仍待歐男醒轉後再行深入調查。

▲死者家屬（黃外套者）赴桃殯指認，面對記者提問臉色凝重，僅淡淡地說，「兒子還在急救，詳細情形我不清楚」。（圖／記者沈繼昌攝）

另外，遭追撞的聯結車郭姓駕駛則向警方供稱，他從高雄出發載運H鋼前往林口，凌晨經過爬坡道時有特別注意後方車況，當下就見到貨櫃車不斷逼近，他擔憂發生車禍，因此將方向盤向右切，想到路肩避讓，沒想到仍是來不及，當場被貨櫃車撞個正著，釀成悲劇，而他做完筆錄，面對提問他全程不發一語，面色相當凝重。

警方在做完筆錄後也報請桃園地檢署相驗，歐男父親也趕赴桃園殯儀館相認，但面對一夜之間失去兩親人的他，強忍著淚水，對於記者提問，也僅淡淡的回應，「兒子還在急救，詳細情形我不清楚」，悲痛模樣也格外令人心疼。

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