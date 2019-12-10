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藍營要「蘇貞昌踹共」　Kolas：不歡迎把行政院當成選舉造勢場

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▲總召曾銘宗帶領退警及民眾前往行政院抗議楊蕙如案。（圖／記者林敬旻攝）

▲總召曾銘宗帶領退警及民眾前往行政院抗議楊蕙如案。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂欣玫／台北報導

國民黨黨團總召曾銘宗10日下午舉行「路過行政院陳情」，動員上千人從立法院群賢樓走到行政院，抗議人馬不斷向政院內嗆聲、喊口號。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 10日表示，行政院歡迎各式各樣的意見表達，歡迎人民陳情，「但不歡迎把行政院當成選舉造勢場。」

國民黨動員近千位人馬，約於3點半抵達行政院門口，高喊「蘇貞昌出來共！消滅東廠網軍」向蘇貞昌抗議民進黨全面切割「卡神」楊蕙如，要求蘇貞昌向國民說清楚。張顯耀代表藍營提出三個要求，一、要求將陳情書當面交給蘇貞昌；二、蘇貞昌看到陳情書後三天內，請政院對全民說明將如何處理楊蕙如事件；三、週五下班前請蘇貞昌向曾銘宗回應如何處理楊蕙如事件，曾銘宗會向全民報告。若沒有達成，國民黨會有下一步動作。

針對國民黨立委及立委參選人所陳情的訴求，Kolas Yotaka表示，行政院歡迎各式各樣的意見表達，歡迎人民陳情，「但不歡迎把行政院當成選舉造勢場。」

Kolas Yotaka指出，現在的政府並未設置網軍東廠；我們依法行政，絕不容許各部會、各國營事業的違法補助民間；針對楊蕙如案，我們希望檢調盡速查明真相，把真相還給人民，才不會引起不必要的紛擾。

Kolas Yotaka說，我們更希望死者得以安息，讓真相與事實說話，向人民交代，而不是繼續操弄仇恨又散播假訊息。

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