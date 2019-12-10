配偶是楊蕙如？　蔡易餘「公開身分證」提告：勝訴請大家吃雞排！

▲蔡易餘赴嘉義縣刑警大隊報案。（圖／翻攝蔡易餘臉書，以下同）



記者呂欣玫／綜合報導

民進黨立委參選人蔡易餘遭爆與網軍頭「卡神」楊蕙如親密同遊泰國，關係匪淺，甚至有謠言傳出蔡易餘的配偶正是楊蕙如。對此，蔡易餘10日親自到嘉義縣刑警大隊報案，指出「這個謠言完全不實，有百分之百信心會勝訴」，並承諾勝訴後的所得「將免費請大家吃雞排」。

蔡易餘9日透過臉書表示，近期許多好友傳訊告知他，「有心人士正在造謠散播完全不是事實的圖卡，竄改維基百科資訊」造謠的圖片中顯示，維基百科中的配偶是楊蕙如，為了避免造成大眾誤解，因此做出這張澄清圖，並把身分證公開給大家看。

蔡易餘呼籲，如果你發現有人繼續轉傳這張抹黑圖卡，請截圖傳訊給我們，「針對轉傳者，我們將提出告訴，和韓粉奮戰已久的王瑞德告訴我，這個謠言完全不實，有百分之百信心會勝訴」所以勝訴後的所得，將免費請大家吃雞排，大家傳給我的截圖越多，免費的雞排也越多。

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