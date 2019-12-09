第一次約會狂點1600！公主「指點潛規則」...他傻愣吞下　妹子超中肯解答

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友日前赴女生邀約，結果對方直接點了1600元的餐點，還厚臉皮地聲稱「這是潛規則」，要他照單全付，無奈掏錢的他覺得困惑，忍不住po文求問，「這樣合理嗎？」

男網友在dcard娓娓道來，「有個女生第一次跟我約吃飯，然後毫不手軟的點了1600餐點，當我結帳時直接付清，但她都沒問說是否要付我錢，或不好意思給你請。」

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更令人錯愕的是，女生煞有其事地說，「男生第一次跟女生吃飯都要照單全付，這是潛規則...你不知道嗎？」同時，也掏出自己的錢包，說今天忘了帶錢，若不信讓他檢查。

▲男網友發文訴苦。（圖／翻攝自dcard）

聞言，原po徹底傻眼，「請問各位大大們，這位女生說的話是合理的嗎？還是她是詐騙集團？」對此，網友們紛紛回應，「你就跟她說，那我等等也要潛規則妳」、「這是什麼自創潛規則」、「這種事情本來就是一個願打一個願挨，誰要你掏錢買單」、「物以類聚，或許她身邊的朋友真的是如此；但不是所有的女生都這樣，我身邊的女性朋友都是AA制」。

另外，一名女網友則中肯回應，「各取所需，如果她不漂亮，你也不會想理她吧。如果你成長過程中，有被教過做人要有禮貌的話，不應該覺得這是合理的，是否全付得看當事人願不願意這麼做，而不是男生就必須做，那這次你出，下次換她，如果她GGYY，認為吃飯就是男的要出，表示這女的自視甚高、沒禮貌，而且心地不美。麻煩建立自己的原則，不是所有女生都會這樣，只有要佔人便宜的才會找理由。」

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