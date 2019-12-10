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電眼正妹撞臉王祖賢！空靈一笑飄仙氣　問「遇過渣男嗎？」...答案引暴動

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／王祖賢joey wong，《香港01》）

▲街訪濃眉大眼正妹激似王祖賢。（圖／翻攝自Facebook／王祖賢joey wong，《香港01》）

實習記者賴韻如／綜合報導

52歲一代女神王祖賢因飾演《倩女幽魂》中「聶小倩」一角紅遍全亞洲，是90年代許多男人的夢中情人。近日微博瘋傳一段街訪影片，受訪到一位長髮正妹，其空靈氣質以及清秀外表宛如「年輕版王祖賢」，而她的回答內容更是讓許多男性網友暴動。

據《香港01》報導，從這段在香港銅鑼灣時代廣場的街訪影片中可以看到，該名受訪正妹擁有一頭烏黑長髮、迷人深邃的眼眸加上挺鼻，模樣激似一代女神王祖賢，她在受訪時一邊嬌羞地掩面撥髮，一邊提及自己是來自上海的學生，目前在香港就讀藝術相關課程。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／王祖賢joey wong，《香港01》）

▲街訪濃眉大眼正妹激似王祖賢。（圖／翻攝自《香港01》）

主持人接著提問，「是否曾經遇到過渣男或是傷害自己很深的人？」正妹則害羞表示，「從來沒有過、沒談過戀愛」，她透露自己至今仍未交過男朋友的原因是因為認為兩個人在一起時，生活的狀態要很類似，例如去餐廳要喜歡吃一樣的菜、喜歡看一樣的電影，「但因為要找一個跟自己的像的人很難，所以就乾脆不談戀愛了。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／王祖賢joey wong，《香港01》）

▲▼正妹起初還有些害羞。（圖／翻攝自《香港01》）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／王祖賢joey wong，《香港01》）

接著主持人則進一步問到「喜歡哪種類型的男生？」正妹笑稱「喜歡霸道總裁類型的，要長得很像霸道總裁，反正很凶就可以了！」她更表示自己未來的夢想就是要成為一個霸道女總裁，然後找到一個霸道男總裁的。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／王祖賢joey wong，《香港01》）

▲不少網友讚嘆正妹氣質出眾。（圖／翻攝自《香港01》）

這段街訪影片曝光後掀起大批網友討論，直呼該正妹根本就是「年輕版王祖賢」，沒有戀愛經驗更是讓許多男網友暴動，自稱為了她願意努力成為「霸道男總裁」，也希望可以和她有更進一步的認識。

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