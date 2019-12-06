學渣男友「背不出A到Z」...逆轉念UCLA　她回憶歷任震驚：以後要收補習費了

▲歷任男友全是黑馬。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友交過4任男友，有的成績普普，也有連英文26個字母都背不出來的；然而每一個跟她交往後，成績都會突飛猛進，除了考上理想學校外，最後竟全都去了美國，這讓她不禁感慨，「真的是在幫別人帶老公！」

女網友在dcard娓娓道來，她與初戀男友是基測前在一起的，原本對方模擬考成績落在PR92，結果交往後，每次模考都維持在PR99，後來也順利進建中。

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▲不僅都考上理想學校，後來又全都到了美國。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

至於第二個男友，是高一下交往的，對方在班上成績爆爛，英文連A到Z都背不出來，後來兩人分手，男方轉學去美國高中，大學念的是美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）。

接著高二期間，原po交了第三任男友，「在一起前，他班排前五（沒有第一過）；在一起後，維持班排一，最後上電機，畢業後去美國讀研」。而第四任男友，是大她一屆的學長，當時她大三，對方則大四準備考研。

女網友說，「一直覺得他是我交過最廢的男友，考前打遊戲、耍廢樣樣來，我像老媽子一樣幫他打理雜事，叫他唸書，結果研究所考上台大，然後現在在MIT實驗室。」

▲原po擁有挖掘潛力股的能力。（圖／翻攝自dcard）

回想歷任男友，原po赫然找出了驚人的共同點，那就是跟她交往後，每一個的成績都突飛猛進，如願考上理想學校，而且最後都會去美國，「是我很會挑潛力股，還是我根本升學率100%補習班，以後交男友要先收補習費，還要先問有沒有打算去美國」。

po文一出，狂吸1.4萬人按讚，網友們不禁笑回，「這開補習班會爆」、「有缺女友嗎？我不用去美國，考個多益就好」、「我也能報名嗎」、「拜託了，我想去美國」、「拜託我想現在立刻跟妳交往，我覺得GMAT好難」。

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