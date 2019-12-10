天菜正妹女警成月曆女郎　比空姐月曆還難搶！承辦人：缺貨別逼我！出不來

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市警察局左營分局為了跟在地民眾拉近距離，同時做好「警民治安宣導」，所以推出2020年的月曆，還找來分局內的女警來拍攝，沒想到一推出以後造成瘋搶，民眾說月曆當中的女警個個顏值超高，直呼左營分局就像是個美女分局，而2月號的女警范詩函，呆萌開朗的個性，還曾經讓被開單的民眾說：「可以用罰單換臉書嗎」？

▲左營分局找來自家的10位美女拍攝月曆，造成瘋搶 。（圖／左營分局提供）

▲左營分局找來自家的10位美女拍攝月曆，造成瘋搶 。（圖／左營分局提供）

▲左營分局2月女郎范詩函，目前在文自派出所服務 。（圖／左營分局提供）

2月號的封面女郎范詩涵，104年的特考班學員，受訓分發之後就來到左營分局文自派出所服務，一待就是3年多的時間，亮麗的外表被列名為「文自6大金釵」之一，還曾經有民眾未戴安全帽被她開單，當場問范詩函說：「可以用罰單換臉書嗎」？范詩函給了軟釘子說：「罰單才500塊，當然不行」。接受媒體採訪的時候，講到這一段，還不時露出呆萌的笑臉，問記者「這段能寫嗎」？。

有著亮眼又呆萌的鄰家女孩個性范詩函，自然也成了左營分局門面，只要分局有舉辦小朋友參訪活動，她就成了最好的「活動主持人」，化身成為警察姊姊，同事私下爆料，還有曾經陪同小朋友來參加活動的爸爸開玩笑說過「好想犯罪！被抓」。今年28歲的范詩函是客家人，之前轄區內有一名老婆婆迷路，這名老婆婆只會講客家話，范詩函跟老婆婆詢問從哪裡來，細心溫柔最後找到老婆婆的家，還親自開車送老婆婆回家，讓婆婆的家人相當感謝。

▲左營分局2020年月曆，2月號女郎范詩函接受採訪時，臉部表情超多 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲范詩函私下個性相當開朗多 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而最初提出要拍攝2020年月曆的點子是來自分局長蔡文峰，負責執行的行政組巡官李佳樺，她說讓自家的同事登上月曆，再把月曆送給民眾，讓民眾更能了解左營分局的同事們，平常執勤以外的生活，其實也能拉近距離，只是現在這個點子也成了困擾，讓她非常頭痛，因為她根本就沒想到一推出之後，居然造成瘋搶，連自己手上都沒貨，不過天天還是有人追著要跟她索討，就連高雄市警察局的其他同事也「跨區」來要，現在她只能催促印刷廠多幫幫忙，不然她都快跑路了！

▲范詩涵私下個性相當開朗多 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲假日化身為騎警隊員。（圖／記者吳奕靖翻攝）