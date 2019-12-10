熟女應徵富商包養被打槍　換上正妹照騙200萬…還找前夫代領錢

▲李姓婦人想讓富商包養被拒絕後，換上正妹照片假扮「小琳」騙走富商200多萬元。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北1名50歲李姓婦人，聽說有名中年富商想找穩定對象，馬上報名應徵被拒絕後不死心，介紹「小琳」給富商認識，富商被LINE上的年輕美照深深吸引，不到1年就付了200多萬元，卻連面都沒見過，最後起疑提告，李婦還瞎扯真的有小琳，「只是本人沒照片好看」，北檢根據小琳的手機、帳戶都登記李婦名下等事證，不採信李婦辯詞，依詐欺罪嫌起訴李婦。

▲富商希望能有個穩定交往對象，可每月付錢，定期見面。（圖／取自免費圖庫negativespace）

據了解，這名被害富商40多歲，在生意場合認識了李姓婦人的兒子，透露自己事業有成，但希望能有個穩定對象，有需要的話，可每月金援，但是也要定期見面「深交」，李婦的兒子聽了滿口答應說，母親可能有管道介紹。

已離婚的李婦聽說後，馬上向富商自我推銷，但是年紀和長相不符合要求被拒，竟上網找了幾張2、30歲年輕網美的照片，用在新申辦的通訊軟體帳號上，然後1人分飾2角，向富商推薦「小琳」，還說小琳條件好，想多認識再考慮是否見面。

▲富商懷疑李姓婦人的妹妹是共犯，假扮正妹和他通電話，但提不出證據。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

富商一見到小琳在LINE上的頭貼就深陷情網，時常和小琳透過LINE對話談心，偶而打電話聊天，小琳雖然沒有要求每月收錢，但三不五時提到想資助弟弟遊學、父親生病住院了、遇到車禍要處理等意外，富商二話不說，依照指示匯款、或拿現金給小琳的朋友。

富商從2017年9月落入陷阱，直到2018年5月間，一共付出了200多萬元，卻從沒見過小琳，更別說穩定交往、定期深交，經人提醒察覺不對，控告李婦和兒子涉嫌詐騙。

▲李婦被逮辯稱真的有介紹「小萍」給富商，只是本人沒照片好看。（示意圖／pixabay）

檢警調查發現，富商轉帳的錢不是進入李婦個人戶頭、就是李婦妹妹的帳戶，而去跟富商拿現金的人，正是李婦的前夫，富商才恍然大悟，懷疑自己當初講電話的對象，就是李婦的妹妹。

但是李婦矢口否認詐騙，堅稱真的有「小琳」這個女孩子，只是「本人沒有照片好看」，而且不知道為什麼，突然聯絡不上她，無法請她出庭作證，檢察官不予採信，根據「小琳」的LINE帳號綁定在李婦名下門號，以及相關款項都是流入李婦戶頭等事證，依詐欺罪嫌起訴李婦。

至於李婦的兒子只是轉介雙方認識，李婦的前夫被要求幫忙拿錢，無法證明他知道這是場騙局，也無法確認李婦妹妹是否曾假冒「小琳」和富商講電話，因此都處分不起訴。

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