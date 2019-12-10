蔡壁如可協調北高中央？柯文哲：不要誇大一個人的角色

記者陳家祥／台北報導

「卡神」楊蕙如風波未平，如今爆出前北市府顧問蔡壁如過去曾出面幫楊牽線接觸網球協會，讓後者出面當人頭幫楊擔任董事的易始公司領取補助。對此，柯文哲說，這就是太誇大了，「不要太誇大一個人的角色，她就是一個秘書，就這樣，現在講得她好像可以協調中央也可以協調高雄」。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）



對於傳出蔡壁如幫楊蕙如牽線網球協會，柯文哲說，「不是說牽線是蔡壁如，應該只是…，她是怎樣牽線？」，記者解釋是帶楊蕙如去給網協的人，因為易始公司不能直接領補助，因此需要網協當人頭；柯說，應該是按照當時規定，要協會才可以辦，一定是去找協會合辦，「不要人家說合辦就一定是弊案，想要辦那個，當時法令之下要怎麼做的問題」。

由於WTA網球賽協辦單位涵蓋台北、高雄、中央與地方，等於蔡壁如角色橫跨了中央地方南北？柯文哲表示，「她怎麼這麼厲害？不是啦，這就是太誇大了」；柯說，蔡壁如還可以去協調中央？哇，以為她行政院秘書長？你說她去介紹他去網球協會這有可能，「去中央還去高雄？拜託，我們跟高雄一向沒有來往，怎麼可能？」

另外，網路專欄作家陸之駿在臉書上批評，指柯文哲從政最大敗筆，就是重用蔡壁如，指蔡沒有事先和親民黨主席宋楚瑜打招呼，逕自找了親民黨現任不分區立委李鴻鈞、陳怡潔、周陳秀霞三人中的其中二人，擔任民眾黨不分區立委候選人，導致宋內心不快，也讓民眾黨整合第三勢力失敗。

柯文哲說，「蔡壁如跟宋楚瑜哪有什麼關係？這條聽起來怪怪的」，接著表示，組黨實在太倉促，再度批評內政部沒有行政倫理，「我們去抱怨他們還說這不是機密文件，我說哪有這樣，人家去申請你就讓所有沒有都知道，第二天被迫出來說明，最基本的行政倫理都沒有」。

至於蔡壁如是神筆還是敗筆？柯文哲說，常常是這樣，不要太誇大一個人的角色，她就是一個秘書，就這樣，「現在講得她好像可以協調中央，也可以協調高雄，這就太誇大」。

