陸之駿爆挖親民黨牆角惹怒宋楚瑜　蔡壁如酸：他自己想像的？

▲蔡壁如受訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

網路專欄作家陸之駿在臉書上爆料，指蔡壁如未事先知會親民黨主席宋楚瑜，便逕自找了親民黨現任不分區立委李鴻鈞、陳怡潔、周陳秀霞三人中的其中二人，擔任民眾黨不分區立委候選人，導致宋內心不快，也讓民眾黨整合第三勢力失敗，還指蔡是柯從政最大敗筆。對此，蔡壁如受訪時表示，「這個無聊一直在寫臉書的人，我不知道我們為什麼要去理他」。

蔡壁如說，有看到陸先生的臉書，昨天本來幕僚說要不要寫一篇臉書，「我說這無聊的人我為什麼要裡他呢？不知道他是去聽別人聽來的？還是說他自己想像的？」；蔡表示，早上記者打來後，想到一句詞，「他就自己去放話，然後再來包裝他放話的放話」。

蔡壁如強調，不認識李鴻鈞，也從來沒跟他見過面，也沒有找他，「他可能回答記者的問題聽錯問題還怎麼樣。其實說穿了，親民黨他寫的那三位，我都沒有找過」，強調沒有為了其他事情得罪宋楚瑜。

至於陸之駿指控影響橘白關係？蔡壁如聞言表示，「我影響橘白？我…，不曉得他在講哪件事情，這個無聊一直在寫臉書的人，我不知道我們為什麼要去理他」；蔡強調，不認識這位陸先生，也不認識剛剛講的親民黨那三位，所以我不知道他從哪裡聽來的，「確實今天李鴻鈞立委也說他不認識我、沒見過我，所以都莫須有的事情，為什麼他可以在臉書上去寫？然後我們需要大陣仗去回應他？這是一個蠻無聊的問題」。

而面對被評為「最嚴重的政治敗筆」？蔡壁如說，「謝謝他這麼看得起我，因為說真的他也不認識我，所以我不需要去回應他的話語」。

另外，柯文哲昨在專訪時，稱投宋楚瑜他也不會當選？蔡壁如先是反問，「柯說的嗎？」、「誰投他也不會當選？」，接著表示，其實黨部有開會討論一下問題，「像這題也是你們民眾黨到底總統的候選人支持誰？其實到昨天晚上的討論是沒有答案的，所以我們可能就會開放吧」。媒體追問，是否到選前都不會作表態？蔡說，「不一定，但是到昨天晚上我們勘會是沒有答案」。