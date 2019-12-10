「蔡賴配投2號」國民黨盜用後刪文　原著者怒了！網友喊告起來

▲原著者發文痛批，國民黨台南市黨部盜用照片。（圖／翻攝臉書粉專Takashi）

記者黃巈禾／台北報導

總統選舉9日完成號次抽籤，親民黨總統候選人宋楚瑜1號、國民黨總統候選人韓國瑜2號、總統蔡英文3號。但國民黨台南市黨部9日晚間在臉書張貼一張蔡賴配比yeah的圖卡，並寫上「台灣要贏票投2號」，隨後刪文。原著者知情後痛批作品遭擅自盜用與不實發文，網友也大喊告起來。

原著者10日上午在臉書表示，原圖是在11月18日當日下午5時15分發佈的貼文，原本手勢的含義是要畫2020的手勢，結果遭到國民黨台南黨部的擅自盜用跟不實的發文，完全曲解他本人要表達的本意。貼文下方有網友留言「吉了啦」、「告起來」。

基進黨發言人顏銘緯、基進黨新聞輿情部主任洪正10日上午9時於台北地檢署，正式按鈴告發國民黨台南市黨部。基進黨認為，國民黨台南市黨部在臉書PO出「台灣要贏票投2號」的錯假訊息，嚴重惡意誤導大眾視聽，意圖使人不當選。

國民黨南市黨部主委謝龍介為此表示，會了解調查，若小編貼的圖卡引用錯誤就道歉，若涉及誤導，就讓司法調查，若要訴諸司法提告，予以尊重。

▲國民黨台南市黨部在粉專貼出蔡賴配投2號。（圖／基進黨提供）