藍委指控蘇嘉全「立院門神」　「中央閨蜜喬事團」幫楊蕙如網軍找金流





▲國民黨團召開「誰是卡神的立院門神？」記者會。（圖／記者呂佳賢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

立法院國民黨團9上午召開「誰是卡神的立院門神？」記者會，指控楊蕙如舉辦WTA國際網球公開賽時，體育署為此召開了7次協調會，且由立法院長蘇嘉全辦公室出面主持，質疑有「中央閨蜜喬事團」為楊蕙如的網軍，從體育署、經濟部、國營事業找金流，要求立法院長蘇嘉全、立委管碧玲、蘇嘉全辦公室主任張嘉玲，出面說清楚、講明白。

立委柯志恩指出，養網軍很燒錢，沒有源源不絕的金援，一般人是養不起網軍的，楊蕙如舉辦WTA國際網球公開賽之所以如此神通廣大，能在短短的3年內拿到11個補助案，而且體育署核定補助金額更高達1千萬元、1千6百萬元和2千5百萬元，背後若無有力人士推助，且在根本不符補助資格的情況下，能取得這麼高的補助金嗎？

柯志恩說，舉辦國際賽事，不分朝野都應該大力支持，但是從2015年6月開始，體育署為了2016、2017WTA賽事，總共召開了7次協調會，其中有綠委幫忙召開，但更多次的協調會是由立法院長蘇嘉全辦公室出面主持。

柯志恩質疑，是否因為是立法院院長辦公室出面協調，所以楊蕙如的易始公司拿到的補助金，一年比一年多？況且，體育署補助國際賽事是有一定的審核標準，楊蕙如拿到這麼多的補助，體育署要求至少是國際排名前10大網球選手參加，結果楊蕙如僅以世界排名百大網球選手唬弄體育署，更誇張的是，體育署竟然也通過審核撥款補助。

柯志恩表示，國民黨團要求體育署國際組對外說明，卻頻頻以技術性方式迴避，難道是被高層下了封口令嗎？國民黨團強烈要求體育署、立法院長辦公室出面說明，補助款申請的流程，並公開7次協調會的會議紀錄。

立委李彥秀表示，體育署為了楊蕙如的WTA網球公開賽，2015、2016兩年間，共召開7次協調會中，其中在2016年8月18、19日，10月18、21、25日密集召開協調會，補助金額的比例從2016年10%的1千萬元、2017年9%的1千6百萬元，到2018年30%的2千5百萬元，補助金逐年攀高，但是來台灣參加比賽的知名選手並沒有特別，楊蕙如憑甚麼拿到到這麼多補助？背後的「喬神」是誰？

李彥秀指出，體育署補助國際賽事有一定的SOP、資格，為什麼楊蕙如要體育署的補助，可以用7次協調會「喬」出來？背後到底有多人在撐腰？楊蕙如運用補助款養網軍的金流慢慢浮現，背後到底有多少綠營人士內參與其中？李彥秀正告還在操作的綠營網軍們，「今日楊蕙如、明日的你們」，看清楚民進黨如何拋棄、切割楊蕙如，下一個就會是你。

台北市議員游淑慧表示，2016年媒體曾報導出，當時的經濟部次長楊偉甫曾抱怨，某綠委辦公室是和院長辦公室召開協調會，並函請經濟部「贊助」WTA，讓楊偉甫相當為難。原先以為所謂的院長辦公室指的是行政院，隨著「案情」逐漸明朗，原來這個辦公室，指的是立法院長辦公室主任張嘉玲，她曾擔任謝長廷辦公室發言人、民進黨婦女部主任；而這位綠委就是民進黨不分區謝系立委管碧玲，目前也擔任蔡英文高雄市競選總部主委，儼然「中央閨蜜喬事團」早就形成。

游淑慧指出，民代出面召開協調會是經常性工作，但張嘉玲不具民代身分，根本不能出面召開協調會，以她的身分，難道是代表立法院長蘇嘉全？和管碧玲一同對經濟部、國營事業、官股施壓嗎？只為了「贊助」楊蕙如的WTA？還是為綠營網軍找金流？蘇嘉全、管碧玲、張嘉玲不該出面說清楚嗎？還是怕越描越黑？誰是高人？藏在立法院？體育署還要隱埋多久？廉政署應該介入調查。

台北市議員羅智強痛批，「老鼠偷拖鞋、大的在後頭」，楊蕙如就是民進黨供養的網軍，這就是為什麼法令規章到楊蕙如就可以轉彎，從台北到高雄，處處可見楊蕙如的靠山，有謝系、閨蜜團在中央喬事，輕而易舉拿到高額的補助、標案，豢養網軍依高層指示帶風向、攻擊特定對象。民進黨到目前為止，只有切割、沒有道歉，彷彿一名外交官之死，跟民進黨一點關係也沒有。

羅智強整理大阪事件發生的時序，認定楊蕙如操作網軍帶風向，為謝長廷的出場卸責鋪上了「黑地毯」，再加上陸續曝光的「中央閨蜜喬事團」，民進黨還要再切割到何時？蘇嘉全到底扮演甚麼角色？國人不會忘記一名優秀外交官，死於綠營暗黑網軍手中。

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