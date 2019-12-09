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「探視陳玉珍乃人之常情」　國民黨：請台大醫院工會一視同仁

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▲▼吳敦義、韓國瑜等人前往醫院探視陳玉珍、林奕華。（圖／國民黨團提供）

▲吳敦義、韓國瑜等人前往醫院探視陳玉珍、林奕華。（圖／國民黨團提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

國民黨9日發出聲明指出，國民黨人士赴醫院探視受傷立委陳玉珍乃人之常情，過去綠營政治人物都同樣前往探病，對於這次造成台大醫院工會困擾表達歉意，但也請台大醫院工會落實探病規範，對各政黨一視同仁。

國民黨立委陳玉珍6日到外交部抗議夾傷手，送往台大醫院急診躺上急救重症病床，國民黨總統候選人韓國瑜與其他國民黨人士趕往醫院探視，遭台大醫院企業工會發聲明，敬告政治人物請停止利用醫療資源造勢，要求台大醫院堅守醫護病人隱私保護。

關於陳玉珍手夾門送醫爭議，起因為國民黨多名立委12月6日在外交部抗議爆發衝突，導致立委陳玉珍、林奕華2人掛彩，送往台大醫院醫治，國民黨總統候選人韓國瑜也到醫院探視慰問。然而當探視照片曝光後，只見韓國瑜握著陳玉珍被夾受傷的「右手」，但病床旁邊的心電圖也是平的，被各方嘲諷在進行政治演出。

▲▼吳敦義、韓國瑜等人前往醫院探視陳玉珍、林奕華。（圖／國民黨團提供）

對此，台大醫院企業工會發布聲明，希望未來政治人物前往醫院探病，不應妨礙醫療病患並應保護醫護人員隱私；台大醫院麻醉科醫師石崇志則表示，台大急診即使再滿，只要遇到重症患者，都會全力搶救，而「T開頭」的急診床號就是留給這些患者的，但這樣的風骨已蕩然無存，「急診是因為選情告急，重症是因為權位比較重。」

▲▼吳敦義、韓國瑜等人前往醫院探視陳玉珍、林奕華。（圖／國民黨團提供）

針對台大醫院企業工會聲明，國民黨立院黨團8日表示，百分之百認同台大醫院工會與醫師相關的建議與提醒，對於日前國民黨相關人士前往台大急診室慰問受傷住院立委，因而造成其他病患家屬與醫護人員的不便及抱怨，國民黨團表達誠摯歉意。日前前往外交部陳情，陳玉珍與林奕華兩位委員不幸在衝突中受傷，被緊急送往台大急診室就醫，國民黨陣營相關人士基於同僚情誼，陸續前往探視與慰問，完全是抱著關心兩位委員傷勢的心情，並無任何選舉造勢考量。

事隔一日，國民黨9日發聲明回應，國民黨人士赴台大醫院探視受傷的陳玉珍「乃人之常情」，過去蔡英文、柯建銘、張花冠、管媽等數不清的綠營政治人物皆同樣前往探病。本次若造成台大醫院工會困擾，國民黨表達歉意，但請台大醫院工會督促落實探病規範，並對各政黨一視同仁，不要因人設事，國民黨日後將配合辦理。

國民黨聲明全文如下：

有關上週五本黨立委依職權且透過正式安排前往外交部，未料遭受關門對峙並造成陳玉珍委員受傷、陳宜民委員以肢體動作驅離「不明女士」等狀況，副發言人黃心華表示：有關本黨九位立委，於上週五正式透過國會聯絡人安排，依職權前往外交部拜會，竟遭到強關部會大門造成人員受傷、外交部竟出動大批保警強烈對峙等狀況，陳宜民委員雖已表示道歉，惟本黨仍須給予陳委員慰問，及要求蔡政府、外交部查明不法網軍害死外交官之始末、及相關網軍經費來源等違法舞弊情事。

上週五與陳宜民委員對立之「女士」並未著員警制服、且頭戴紐西蘭便帽，貌似路人甲或怪阿姨且採取貼身緊迫拍攝，在現場混亂情況下，陳委員一時氣憤以肢體動作驅趕該不明女士之近身騷擾，因此陳委員事後已公開抱歉。

至於本黨人士赴台大醫院探視受傷之陳玉珍委員一事，此乃人之常情，過去蔡英文、柯建銘、張花冠、管媽等數不清的綠營政治人物皆同樣前往探病。本次若造成台大醫院工會困擾，本黨表達歉意，惟請台大醫院工會督促落實探病規範，並對各政黨一視同仁，不要因人設事，本黨日後將配合辦理。

最後，本黨再次呼籲蔡英文及外交部，要儘速嚴查當時為何在未釐清訊息的狀況下，平白讓優秀外交官遭受內部的檢討壓力且蒙受不平之冤而結束生命，若蔡政府對於網軍資金的來源、違反補助上限及放任核銷過程的違法亂紀、綠營民代公開自爆與卡神有對價關係等不堪行為持續放任，等同讓全民的納稅錢成為加害外交官、打擊民進黨政敵的買兇費，此實為全體國人無法忍受之事。望蔡總統及相關單位儘速讓相關不法水落石出，用真相，還給已故的蘇處長一個公道。

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