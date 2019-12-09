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陳玉珍夾傷手再發文：這兩天都昏昏迷迷…要酸民「做人厚道一點！」

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▲▼吳敦義、韓國瑜等人前往醫院探視陳玉珍、林奕華。（圖／國民黨團提供）

▲韓國瑜前往醫院探視陳玉珍。（圖／國民黨團提供，下同）

記者袁茵／台北報導

國民黨立委陳玉珍6日到外交部抗議，在與警方推擠時不慎夾傷手，送往台大醫院急診躺上急救重症病床，引起外界議論，許多醫師、政治人物在臉書上紛紛發表看法。陳玉珍7日晚間在臉書上說明，「覺得自己可能不會再醒過來…」8日又再表態，這兩天她都在昏昏迷迷，看到很多酸民說她一路歸西，「我想做人還是要厚道一點好。」

國民黨多名立委12月6日在外交部抗議爆發衝突，導致立委陳玉珍、林奕華2人掛彩，送往台大醫院醫治，國民黨總統候選人韓國瑜也到醫院探視慰問。

就在探視照片曝光之後，韓國瑜握著陳玉珍被夾受傷的「右手」，但病床旁邊的心電圖也是平的，被各方嘲諷在進行政治演出；此外，醫界也痛批國民黨浪費醫療資源，台大醫院麻醉科醫師石崇志則表示，台大急診即使再滿，只要遇到重症患者，都會全力搶救，而「T開頭」的急診床號就是留給這些患者的，但這樣的風骨已蕩然無存，「急診是因為選情告急，重症是因為權位比較重。」

▲▼吳敦義、韓國瑜等人前往醫院探視陳玉珍、林奕華。（圖／國民黨團提供）

針對夾傷手送到台大急診室，陳玉珍7日晚間在臉書上表示，自己的個性相當倔強，若非萬不得已，絕對不會到醫院去扎針，自己當時已經出現呼吸困難的情況，甚至快要暈厥，才會到急診室接受治療，「我覺得自己好累好累，閉上眼睛，覺得自己可能不會再醒過來……。」

但陳玉珍的發言仍止不住網友質疑聲量，使她8日晚間再發文強調，「這兩天我都在昏昏迷迷中，今天我看到很多人都批評我為什麼被送到重症病房，濫用醫療資源，我想問一句，我被送到醫院時是昏睡狀態的，請問我被安排到哪個病床、那個區域，用不用心電圖，醫護人員會把我搖醒起來問我嗎？看到很多酸民說我已經一路歸西，我想做人還是要厚道一點好。」

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▼陳玉珍再發文，認為酸民做人還是要厚道一點好。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）

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