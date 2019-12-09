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記者會播「反恐紀錄片」　雪克來提：新疆三年無暴力恐怖案件

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▲國新辦新疆發展情況記者會。（圖／讀者提供）

▲國新辦記者會現場播放反恐紀錄片。（圖／讀者提供）

記者曾俊豪／北京報導

美國眾議院3日通過「維吾爾人權政策法案」，對此，新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席雪克來提·扎克爾今（9日）砲轟該法案是赤裸裸的霸權行徑，嚴重地踐踏國際法和國際關係法的基本准則，粗暴地干涉中國內政。他還在記者會現場播放「反恐紀錄片」，強調新疆已經三年沒有暴力恐怖案件。

大陸國務院新聞辦上午舉行「介紹新疆穩定發展有關情況發佈會」，除雪克來提·扎克爾外，新疆維吾爾自治區黨委常委、烏魯木齊市委書記徐海榮，新疆維吾爾自治區黨委常委、自治區副主席艾爾肯·吐尼亞孜，新疆喀什地委副書記、喀什地區行署專員帕爾哈提·肉孜均出席記者會。

為回應《維吾爾人權政策法案》，雪克來提·扎克爾特地在記者會現場播放紀錄片。他提到，過去一段時間以來，新疆深受恐怖主義、宗教極端主義、分裂主義之害，據不完全統計，從1990年到2016年年底，新疆發生了數千起的暴力恐怖案件和事件，造成大量的無辜群眾傷亡和巨額的財產損失。

雪克來提·扎克爾指出，播放紀錄片是為了讓大家對當時在新疆發生的暴力恐怖犯罪，及其產生的嚴重危害有直觀的瞭解。面對這種態勢和形勢，新疆政府堅決打擊暴力恐怖犯罪活動，同時重視源頭治理，依法開展反恐、去極端化工作，「新疆已連續三年沒有發生暴力恐怖案件，社會大局穩定，人民安居樂業。」

▲▼英文紀錄片《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》。（圖／翻攝自影片）

▲英文紀錄片《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》。（圖／翻攝自影片）

他表示，在新疆各族人民生命安全受到恐怖主義嚴重威脅時，美國置若罔聞，現在新疆社會穩定發展，各族人民安居樂業了，美國反而坐立不安，對新疆抹黑攻擊，並出台《2019年維吾爾人權政策法案》，利用所謂涉疆問題挑撥中國民族關係、破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展壯大，可謂「司馬昭之心路人皆知」。

雪克來提·扎克爾強調，在新疆問題上，最有發言權的是新疆各族人民，任何搞亂新疆的圖謀都不會得逞，美國的任何造謠、誣蔑和誹謗都不能扼殺新疆人權事業發展進步的現實，不能阻止新疆各族人民團結進步的腳步，更不能干擾新疆發展繁榮的進程。

他強調，該法案罔顧事實、顛倒黑白，「對新疆人權狀況和中國政府治疆政策進行歪曲抹黑和無端指責，嚴重地踐踏國際法和國際關係法的基本准則，粗暴干涉中國內政，我們認為這是赤裸裸的霸權行徑。」

美國眾議院3日以407票同意票對上1票反對票通過「維吾爾人權政策法案」（新疆人權法案），當中提到，美國政府能夠對壓迫維吾爾穆斯林的大陸官員進行制裁，並「限制出口」可能用於刺探或控制維吾爾族穆斯林和其他大陸公民通訊或活動的設備。

雖然這項法案要成為正式法律還需有多個步驟才可完成，不過美國總統川普上周才剛簽署通過《香港人權與民主法案》，新疆法案勢必讓北京當局更為不滿。大陸外交部發言人華春瑩當天回應，中方將根據形勢發展採取進一步必要的措施。

▲▼新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席雪克來提·扎克爾。（圖／大陸國務院新聞辦）

▲新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席雪克來提·扎克爾。（圖／大陸國務院新聞辦）

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