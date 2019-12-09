陸推第2部「新疆反恐」英文紀錄片　揭露幕後黑手「東伊運」

▲英文紀錄片《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

繼紀錄片《中國新疆，反恐前沿》面世2天後，中國國際電視台（CGTN）週六（7日）播出了另一部以新疆反恐為主題的英文紀錄片《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》。這部紀錄片基於大量暴恐事件，深入剖析了恐怖組織「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（簡稱「東伊運」）如何「禍亂新疆」。

據《中新社》報導，時長近半小時的新片分為「中國最直接的安全威脅」、「『東伊運』的分裂主義策略」與「反恐鬥爭任重道遠」三部分。片頭同樣標示出警告稱，畫面可能會引起不適，請慎重觀看。

影片介紹，「東伊運」由新疆喀什的一名男子艾山．買合蘇木在1997年成立，19世紀末20世紀初，「泛突厥主義」、「泛伊斯蘭主義」思潮傳入新疆，境內外分裂勢力鼓噪成立政教合一的「東突厥斯坦國」，企圖分裂中國，「『東伊運』就是境內外勢力勾結產生的典型恐怖組織。」

「東伊運」2002年被聯合國安理會正式列為恐怖組織，1年後被中國公安部認定為恐怖組織。2003年，艾山．買合蘇木被巴基斯坦軍隊擊斃，但「東伊運」在新疆的恐怖活動並未停止，該組織宣稱策劃製造了2013年天安門金水橋「10．28」暴恐案和2014年昆明火車站「3．01」暴恐案。

紀錄片稱，「東伊運」得到了恐怖組織蓋達（al-Qaeda）已故首領賓拉登（Osama bin Laden）和「蓋達」組織的大力扶持。紀錄片還揭露境內外恐怖分子借鑒彼此經驗的證據，展示了「東伊運」與「蓋達」組織的訓練畫面對比，在荒無人煙的戈壁中，數十名身黑衣的蒙面人打著相似的旗幟、進行著相似的訓練。

▲本片時長近半小時。（圖／翻攝自影片）

解說詞提到，「東伊運」是國際恐怖主義體系中的一部分，威脅的不僅僅是中國。2011年，大量的「東伊運」成員前往敘利亞參與戰鬥，另有成員在阿富汗和土耳其活動。

紀錄片揭露，「東伊運」打著宗教旗號傳播極端思想，蠱惑、煽動、控制他人；一個實例就是歪曲《古蘭經》教義，「東伊運」成員呼籲「聖戰殉教上天堂」、「異教徒」將被徹底清除。

而「東伊運」還把極端思想洗腦的目標對向婦女和兒童，多個信息來源證實他們訓練兒童實施暴力恐怖襲擊。紀錄片展示了一段在「東伊運」成員肉孜拉洪手機裡發現的影片，影片中，他要求自己年僅6歲的孩子學習開槍；在多次拒絕無果後，這個小男孩被迫拿起了手槍，和肉孜拉洪一起開了一槍，槍聲剛落，就驚恐地大哭起來。

據《環球時報》報導，中國現代國際關係研究院研究員李偉表示，中國面臨的恐怖主義威脅也是全球面臨的恐怖主義威脅的一部分，中國的所作所為不只是為了新疆的長治久安、人民的安居樂業，也是為國際反恐事業做出積極貢獻。

此外，資料顯示，前一部紀錄片《中國新疆，反恐前沿》5日上線以來，在微博獲數千萬次觀看，相關話題閱讀量超過3.5億次。

我該答應女友嗎？