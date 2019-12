被關14年！被害人素描揭CIA「6酷刑手段」　肉體+精神雙折磨逼失控

▲朱貝達(Abu Zubaydah)畫出被CIA施刑畫面。(圖/達志影像/美聯社)

記者林瑩真/綜合外電報導

為強化反恐,美國(CIA)曾設立黑牢向恐攻疑犯施以酷刑逼供。如今,現年48歲的朱貝達(Abu Zubaydah)是史上第一位嘗到水刑等多種酷刑的受害者,他親自將所有酷刑描繪出,並收錄於一份探討美國嚴刑的報告中。

綜合外媒報導,朱貝達2002年3月在巴基斯坦槍戰中被捕,一度被關在CIA惡名昭彰的關塔那摩灣(Guantánamo Bay)監獄14年,期間就遭受許多嚴刑拷問,包括83次水刑及小型禁閉箱等;也曾在2002年8月時,在泰國一處CIA秘密處被特殊刑求。

西藤山大學(Seton Hall University)法學院教授丹博(Mark P.Denbeaux)作為朱貝達的律師,指導學生寫下「美國如何刑求」(How America Tortures,暫譯)的61頁報告,以第一手描述、政府內部備忘錄、受刑人回憶錄及參議院的專案報告等寫成,其中就包含朱貝達畫出的刑求手段素描。

雖然事後報告指出,朱貝達911恐攻前並不知道詳情,當時也不是蓋達組織(Al Qaeda)成員,軍事檢察官無意起訴他,但刑求已施,如今CIA殘忍的拷問也一一曝光。

Drawings by Abu Zubaydah, the first prisoner to be tortured at Guantanamo Bay. https://t.co/X6yHlj77dm pic.twitter.com/xhuw9YVk9j — Patrick (@vectorpark) December 5, 2019

●水刑(waterboarding)

罪犯全裸被綁於板上,蒙頭並朝臉灌水,頸部後方有絞鍊逼迫罪犯仰頭方便灌水。朱貝達形容,「他們將水集中灌於口鼻,直到我覺得快溺斃,當時我缺氧得胸腔都要爆開了」。

●受迫姿勢(stress position)

罪犯全裸,高舉手腕過頭銬於監獄柵欄,被迫踮起腳尖。朱貝達表示,他得用這個姿勢站立數小時,直到獄卒看到他手變白才會讓他坐下。

●屈身上銬(short shackling)

罪犯被套頭,捲曲身體,如腹中胎兒的姿勢,接著銬住四肢,被鐵鍊綁在牢房柵欄,不讓自由行動。

Abu Zubaydah was the first person known to be waterboarded by the CIA. This year, he drew his experiences of torture. @carolrosenberg reports for the @nytimes https://t.co/OlRlSHNl9Z pic.twitter.com/d8QNrVFH26 — Evan Hill (@evanchill) December 4, 2019

●撞牆 (walling)

罪犯被獄卒用毛巾繞住脖子,拉緊後,獄卒會用另一手推頭,讓罪犯用力撞向水泥牆前墊的木牆。朱貝達說,「每次都有一瞬間眼睛一黑」,就算他跌倒,獄卒也會拽起他、賞他耳光,這酷刑讓他脖子滿是血跡。

●大小禁閉箱(confinement box)

大禁閉箱中,罪犯全裸並在手腳上銬,坐在一個桶子上,「空間極為狹窄」,禁閉的大木箱宛如木製棺材,眼前一片黑暗。守衛跟朱貝達說,「從現在起這就是你的家」。

小禁閉箱則宛如狗籠,被鎖進去後,朱貝達甚至沒辦法坐起,「我想屈身但很困難,太窄了」,只能被迫以腹中胎兒的姿勢銬在箱裡,非常痛苦,逼得朱貝達無意識地尖叫。

●剝奪睡眠(sleep deprivation)

罪犯會平躺、平趴地面,手腳被銬住,姿勢之痛苦讓他們無法睡覺,快要睡著時,就會有人負責潑水,通常剝奪睡眠會持續2、3週之久,「我感覺彷彿永無止盡」。

Really interesting article on Apple News about the CIA and the Torturing of Islamic Militants. I put it in here because of these nifty illustrations by Torture ‘victim’ Abu Zubaydah. https://t.co/Z1eoYb51WB Not a ‘go USA’ moment by any means. #torture #cia #shame #abuzubaydah pic.twitter.com/dL5JXxBPaD — Gay Comic Cowboy Sex (@ComicCowboy) December 5, 2019

