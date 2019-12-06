被關14年！被害人素描揭CIA「6酷刑手段」　肉體+精神雙折磨逼失控

▲朱貝達（Abu Zubaydah）畫出被CIA施刑畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

為強化反恐，美國（CIA）曾設立黑牢向恐攻疑犯施以酷刑逼供。如今，現年48歲的朱貝達（Abu Zubaydah）是史上第一位嘗到水刑等多種酷刑的受害者，他親自將所有酷刑描繪出，並收錄於一份探討美國嚴刑的報告中。

綜合外媒報導，朱貝達2002年3月在巴基斯坦槍戰中被捕，一度被關在CIA惡名昭彰的關塔那摩灣（Guantánamo Bay）監獄14年，期間就遭受許多嚴刑拷問，包括83次水刑及小型禁閉箱等；也曾在2002年8月時，在泰國一處CIA秘密處被特殊刑求。

西藤山大學（Seton Hall University）法學院教授丹博（Mark P.Denbeaux）作為朱貝達的律師，指導學生寫下「美國如何刑求」（How America Tortures，暫譯）的61頁報告，以第一手描述、政府內部備忘錄、受刑人回憶錄及參議院的專案報告等寫成，其中就包含朱貝達畫出的刑求手段素描。

雖然事後報告指出，朱貝達911恐攻前並不知道詳情，當時也不是蓋達組織（Al Qaeda）成員，軍事檢察官無意起訴他，但刑求已施，如今CIA殘忍的拷問也一一曝光。

Drawings by Abu Zubaydah, the first prisoner to be tortured at Guantanamo Bay. https://t.co/X6yHlj77dm pic.twitter.com/xhuw9YVk9j — Patrick (@vectorpark) December 5, 2019

●水刑（waterboarding）

罪犯全裸被綁於板上，蒙頭並朝臉灌水，頸部後方有絞鍊逼迫罪犯仰頭方便灌水。朱貝達形容，「他們將水集中灌於口鼻，直到我覺得快溺斃，當時我缺氧得胸腔都要爆開了」。

●受迫姿勢（stress position）

罪犯全裸，高舉手腕過頭銬於監獄柵欄，被迫踮起腳尖。朱貝達表示，他得用這個姿勢站立數小時，直到獄卒看到他手變白才會讓他坐下。

●屈身上銬（short shackling）

罪犯被套頭，捲曲身體，如腹中胎兒的姿勢，接著銬住四肢，被鐵鍊綁在牢房柵欄，不讓自由行動。

Abu Zubaydah was the first person known to be waterboarded by the CIA. This year, he drew his experiences of torture. @carolrosenberg reports for the @nytimes https://t.co/OlRlSHNl9Z pic.twitter.com/d8QNrVFH26 — Evan Hill (@evanchill) December 4, 2019

●撞牆 （walling）

罪犯被獄卒用毛巾繞住脖子，拉緊後，獄卒會用另一手推頭，讓罪犯用力撞向水泥牆前墊的木牆。朱貝達說，「每次都有一瞬間眼睛一黑」，就算他跌倒，獄卒也會拽起他、賞他耳光，這酷刑讓他脖子滿是血跡。

●大小禁閉箱（confinement box）

大禁閉箱中，罪犯全裸並在手腳上銬，坐在一個桶子上，「空間極為狹窄」，禁閉的大木箱宛如木製棺材，眼前一片黑暗。守衛跟朱貝達說，「從現在起這就是你的家」。

小禁閉箱則宛如狗籠，被鎖進去後，朱貝達甚至沒辦法坐起，「我想屈身但很困難，太窄了」，只能被迫以腹中胎兒的姿勢銬在箱裡，非常痛苦，逼得朱貝達無意識地尖叫。

●剝奪睡眠（sleep deprivation）

罪犯會平躺、平趴地面，手腳被銬住，姿勢之痛苦讓他們無法睡覺，快要睡著時，就會有人負責潑水，通常剝奪睡眠會持續2、3週之久，「我感覺彷彿永無止盡」。

Really interesting article on Apple News about the CIA and the Torturing of Islamic Militants. I put it in here because of these nifty illustrations by Torture ‘victim’ Abu Zubaydah. https://t.co/Z1eoYb51WB Not a ‘go USA’ moment by any means. #torture #cia #shame #abuzubaydah pic.twitter.com/dL5JXxBPaD — Gay Comic Cowboy Sex (@ComicCowboy) December 5, 2019

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