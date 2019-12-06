國民黨推反併吞法受阻　張小月：台商有疑慮

▲海基會董事長張小月。（圖／與會人士提供）

記者曾俊豪／台北報導

海基會今（6日）下午舉行第十屆董監事第九次聯席會議，董事長張小月在受訪時提到，台灣面對陸方的滲透顛覆破壞，從保障國家安全、堅持自由民主的觀點出發，一定會勿枉勿縱，不會侵害人身自由，會做到剛剛好。不過，她強調，國民黨立院黨團提出的反併吞法限制嚴峻，台商確有疑慮。

為強化國家安全，民進黨立法院黨團提出反滲透法草案，11月29日在立法院會順利逕付二讀；國民黨團則提出「反併吞中華民國法草案」，希望逕付二讀與反滲透法草案併案協商，但立法院會今表決不通過。

對此，張小月指出，反滲透法立法與中共代理人法並無關聯，一定會做到勿枉勿縱，台商可以放心，「反滲透法立法有其必要性，台商關切的其實是中共代理人法，這與反滲透法是完全不一樣的東西。」

至於兩岸在春節加班機的角力，張小月回應，「春節加班機完全沒問題。相關部門一直都有在處理，一定會讓台商與家人在春節期間回台過年，運能、運量絕對沒問題。」

張小月之後在致詞時提到香港區議會選舉，她表示，上個月舉行區議會選舉，超過七成投票率創歷史新高，其中泛民主派贏得388席（85.9%），建制派從上一屆299席，滑落至59席（13%），「可以看到香港民眾透過選舉結果，展現追求民主自由的決心，期望香港政府能回應民意，弭平裂痕，讓香港盡快歸於平靜、再創繁榮。」

對於多數台商所反映包括返台投資、產業轉型及資金匯回等需求，張小月指出，海基會努力促成《境外資金匯回管理運用及課稅條例》等修法，盡力聯繫接洽工研院等產學研發機構，協助台商進行產業轉型升級，同時也提供有意返台投資的台商，最即時有效的聯繫和訊息服務。