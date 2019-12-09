魚翅丸+花枝丸用料實在！　新住民助夫行銷水產品打開知名度

▲大陸四川省的邵莉梅，和先生林文豐利用東港水產加工，利用網路行銷和宅配服務，打開知名度 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

大陸四川省的邵莉梅，7年前與在當地台資知名電子業擔任經理的林文豐結婚，前年辭去工作，與夫返台，將屏東東港老家原漁產買賣事業升級為水產加工，利用網路行銷和宅配服務，逐漸打開知名度。

43歲的林文豐，父母親長期在東港漁市經營漁產買賣工作，知道漁民辛苦，栽培他念到大學、研究所，畢業後到國內知名電子業公司上班，被派到中國大陸，服務將近10年，升到經理職位，與同是企業界工作的邵莉梅結婚。

林文豐想到父母親年老，且他長期在大陸工作，希望回到台灣生活上較穩定，也能照顧到父母親，於是前年辭去工作回到東港。

由於家裡原本就從事水產業，他選擇從水產出發，但他認為水產加工利潤較好，在母親好手藝指導下，到魚市場選購新鮮烏魚子、魚蝦料等，從做海鮮丸學起，內餡及配料，干貝脆丸、魚翅丸、花枝丸等，用料實在、口感有咬勁，贏得好口碑。

邵莉梅住四川成都，較少有機會吃到新鮮魚貨，而以往吃過的魚丸較生硬，她認為台灣的魚丸、花枝丸，比在大陸吃得更有味道，加上整條蝦子及花枝原型，不僅有口感且美味，就像是吃整條的蝦魚般好吃。

邵莉梅本身有農業底子，唸的又四川農業大學，還擁有獸醫、飼料檢驗及水生物防治的三類專業執照，來到屏東她也報考農業大學。

她學以致用，自己買了很多拍攝道具，自己設計包裝，配合場景，還買了專業書籍研究，幫每種產品拍得精緻美觀，不輸給外面的設計公司。產品都經過屏科大檢驗合格，目前以靠網路FB及親友介紹或團購，也參加市集活動行銷，夫妻有信心可以開創出一條商機。

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