北榮差勤系統遭竄改！上班遲到自己補登　女助理冒用帳密被抓包

▲榮總前人事助理冒用帳密補登出勤39次，涉偽造文書獲緩起訴。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

刷卡紀錄自己救！曾任職台北榮總人事室考核組契約曾姓行政助理，離調後仍冒用帳號登入差勤管理系統，擅自補登漏未刷卡紀錄共39次，涉犯行使偽造準公文書及入侵公務機關電腦系統等罪嫌。士林地檢署考量其自首、坦承犯行且無前科，予以緩起訴處分1年，並須繳納2萬元及完成80小時公益勞務。

謝女自2019年10月1日起擔任人事室考核組契約行政助理，負責全院員工差勤紀錄管理、國民旅遊卡及部分教育訓練等業務，並取得差勤管理系統公用帳號與密碼，具有登載及修改差勤資料之權限。

2023年10月謝女轉任神經醫學中心契約醫務管理組員後，已不再負責差勤管理業務，依法亦喪失系統補登權限。北榮後續發現差勤系統資料異常，經內部調查後，謝女亦向院方坦承，曾利用過去取得的帳號密碼登入系統，補登漏未刷卡紀錄，以掩飾遲到、早退或漏刷卡等出勤異常情形。

謝女於偵查中仍坦承不諱，承認曾未經授權登入系統，接續補登漏未刷卡紀錄共39次。檢方並調閱榮總內部調查報告、差勤補登畫面截圖、出勤查詢紀錄及IP位置調查資料等證據，足認犯行成立。

檢察官認為，謝女於無權限情況下登入公務機關差勤管理系統，未經授權擅自補登差勤電磁紀錄，足以損害北榮對員工差勤管理之正確性與公信力，已涉犯刑法第211條、第216條及第220條第2項行使偽造準公文書罪，以及刑法第358條、第359條無故輸入他人帳號密碼入侵公務機關電腦、無故變更電磁紀錄等罪嫌。

同時審酌，謝女並無前科紀錄，且犯後主動向院方坦承並於偵查中認罪，顯有悔悟態度；其犯罪情節屬行政誠信類型，未涉及重大貪污或財務犯罪，社會危害性相對有限，考量刑法第57條所列量刑因素與公共利益，予以緩起訴1年，須於8個月內繳納2萬元國庫款，並完成80小時公益勞務。若未履行或再犯，檢察官可撤銷緩起訴，改提起公訴。