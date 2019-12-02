學校列13種髮禁圖冊！「漫畫+搞笑說明」...網全笑哭了

▲樂至實驗中學的禁止髮型圖冊局部，漫畫加上搞笑說名引人發噱。 圖／取自微博（圖／翻攝自《東方網》）

實習記者施怡妏／綜合報導

四川資陽樂至實驗中學近日發布「髮禁」圖冊，共列出13種手繪風格的髮型圖，搭配上幽默逗趣的文字，還取了超爆笑的髮型名稱。可愛的丸子頭配上齊劉海被稱為「冒充『假尼姑』型」，將頭髮遮住一隻眼睛的造型則被稱為「偏頭痛型」，許多網友看到後都「笑瘋了！」

據《東方網》報導，禁止髮型的圖冊中，有15種以上的造型之多，其中有13種配上搞笑的圖畫，在網路上引起網友討論。被禁止的髮型包括：用瀏海遮住眼睛的「垂簾聽政『陰險型』」；燙髮、染髮的造型被稱為「成年婦女衰老型」。不只髮型禁止，若化妝、擦口紅上學則被稱為「弄虛作假型」。

不只女生有髮型限制，男生留有奇形怪狀的頭髮也被禁止。若是頭髮太長蓋住耳朵被稱為「無錢理髮流浪型」；頭髮像刺蝟炸開來則稱為「精神崩潰型」；就算乾淨清爽，但是留有栗子頭一樣被禁止，稱為「日本流氓海盜型」，或叫「變態型」。

學校相關負責人表示，髮型名稱是由政教處的老師負責整理以及取名的，「造型圖片一部份是從網路上下載，一部份是由學校美術老師手繪」。他接著說，每學期學校會發「禮儀教育手冊」給每一位學生，裡面的內容包括餐飲禮儀、行走禮儀、坐姿、站姿等。在開學的第一天和第二天，各班會一起學習手冊上的禮儀規範。

一名年級主任表示，學生若是違反規定，將會和家長先進行溝通並且教育，盡可能的達到學校的要求，不會強迫學生改變原有的髮型。一名家長認為，學校老師認真負責，在中學時期培養孩子的審美觀，是很重要的事情，對於學生的個人行為管理會有很的幫助。」