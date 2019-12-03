屏南立委參選人周佳琪提政見　發言人洪志明：感謝執政黨搶兌現

▲屏南立委參選人周佳琪提高捷林園延長東港、潮州的政見，縣長潘孟安證實高屏兩政府已達成共識並確定。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏南立委參選人周佳琪參選立委的重要政見─高雄捷運紅線南延新園、東港，2日晚在執政黨選舉造勢場被宣布定案。這是繼11月底行政院宣布將恆春半島納入偏遠地區地域加給之後，她提出的政見主張再度被執政黨兌現。

周佳琪競選總部發言人洪志明表示，選情緊繃，執政黨感受到壓力，才不得不對周佳琪為民力爭的主張，採取正面回應，周佳琪也將持續監督確認政策的落實。

洪志明指出，周佳琪參選立委以來，大聲疾呼，針對恆春半島教育、醫療與環境等發展困境，提出偏遠地區重新檢討，恆春半島鄉鎮應全部納入範圍，為半島招才留人。就在一周前，趕在選舉投票日前46天，11月25日行政院終於宣布2020年恆春半島納入偏遠地區地域加給。

他說，先前周佳琪不斷為大東港與大潮州鄉親請命，力爭高雄捷運紅線到新園東港，高捷橘線到萬丹潮州，共創高屏共同生活圈，解決通勤族交通問題，紓解台88快速道路的雍塞，以及高雄市臨海路的交通安全問題。就在昨天，選舉投票日前39天，12月2日行政院副院長說，高捷紅線確定將延展至東港，並且不排除日後延伸到潮州，隨後潘孟安縣長也表示高捷林園確定延長東港。

執政黨相繼搶著幫周佳琪兌現政見，洪志明表示，周佳琪的政見不一定是創見，卻是聽到鄉親心聲，大聲疾呼、聲嘶力竭，用行動實踐！也因此給執政者壓力，在選戰逼近了，必須回應高漲的民意，為周佳琪兌現政見。

洪志明強調，屏南需要不一樣的力量和聲音，屏南需要敢講話的勇氣和聲音！政黨不能一黨獨大，政黨需要制衡，民意才能出頭天，為鄉親開創新局。而周佳琪也將持續用力監督，檢視未來這些政策是否落實與執行。

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