潘孟安證實「高捷延伸東港」　高市捷運局：可行性評估2年後定案

▲屏東縣長潘孟安2日晚上表示，高雄捷運確定從高雄市林園區延長到東港 。（圖／翻拍蘇震清臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長潘孟安2日晚上為立委參選人蘇震清站台致詞時表示，高雄捷運將從高雄市林園區延長到東港已經高屏兩政府同意，並將報請行政院核定，這是繼10月間行政院宣佈高鐵南延屏東市六塊厝後，行政院將重大建設延長到屏東縣。

對此，高雄市捷運局長范揚材說，屏東縣府委託市府做可行性研究，可行性研究約要2年，現在還只是第一步。可行性研究通過後，還有綜合規畫、環評等程序，要做完整個研究後，才能確定能否林園延伸到東港。

屏南地區立委參選人蘇震清昨晚在東港鎮光復路服務處舉行競選總部成立大會，屏東縣長潘孟安站台表示，他努力為地方建打拚，如果是地方建設就由縣府會來處理，不過，涉及重大建設，如果沒有中央的支持，坦白講會很困難。屏東過去都被說站尾包衰，「這對我們屏東人有公平嗎？」。

台北捷運、交通建設什麼都有，屏東人爭取高鐵到屏東，就被罵到「無一是處」，「這對屏東人有公平嗎？」，尤其現在從總統、立法院長等都是屏東人，如果重大建設沒有來到屏東，那就愧對屏東人疼惜屏東人。



潘孟安強調，上週與高雄捷運局討論，高捷南延到東港已經定案，未來會由林園拉到新園、東港，現在已經由高屏縣市正式定案，將送行政院核定。

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