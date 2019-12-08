陳水扁預測2020　民進黨贏百萬票、立院過半「絕對沒問題」

▲陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）



政治中心／綜合報導

前總統陳水扁8日晚間出席「一邊一國行動黨立委提名人與媒體見面會」，提到民進黨大選選情是否因楊蕙如事件而有變化？陳水扁認為，「審慎樂觀！」民進黨贏百萬票沒問題，立院取得過半席次「絕對沒問題」。

陳水扁認為，如果明天就要投票，民進黨應該會贏不少，雖然不敢說會超過2016年總統選舉贏的308萬票，但相信贏100、200萬票沒問題；立委選舉部分，目前看來，過去沒有信心的選區都已經穩定領先，因此危機漸漸過去，民進黨要取得過半席次「絕對沒問題」。

至於有人質疑，身為民進黨創黨黨員的陳水扁，為什麼要支持一邊一國行動黨？陳水扁解釋，既然要推動政黨政治，就不能一黨獨大成為一言堂、中央集權，因此他要當烏鴉嘴，而不是當喜鵲。

陳水扁說，雖然現在不是總統，但一邊一國行動黨要做台灣主權的悍將，這也與他過去的理念相符合，希望一邊一國行動黨能拿到國會席次，也因此他才會當一邊一國黨的「澆水園丁」，替一邊一國黨加油。

其他人也看了這些...

►藍委外交部抗議楊蕙如案受傷送醫 韓國瑜5點半趕赴台大醫院探視

►批潘恒旭影射網軍頭「搞烏龍」 蘇貞昌談楊蕙如案：讓司法去辦

►不滿楊蕙如被起訴罪名「刑責太輕」 邱毅主張鞭刑入法

更多熱門新聞...

►獨／韓國瑜愛將潘恒旭曾邀楊蕙如當評審 臉書互動暱稱「貴妃楊」

►被翻出與楊蕙如合照！蔡英文：沒有私人交情也沒有交往事實

►「地瓜粉」酸韓國瑜 韓陣營：「韓極混」是楊蕙如傑作

►超越藍綠，就靠她了