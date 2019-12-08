我是鄭文燦子弟兵　黃世杰籲請楊梅鄉親支持進步的力量

▲黃世杰楊梅區競選總部成立。（圖／黃世杰競選總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨提名、桃園第二選區立委參選人黃世杰，8日於楊梅區成立競選總部，重批對手吳志揚，於時任縣長時，並沒有讓桃園變得更好、更進步。黃世杰說，桃園不能走回頭路，桃園不能原地踏步，籲請鄉親全力支持進步的力量─鄭文燦市長的子弟兵黃世杰，進入國會，和鄭市長共同建設桃園。

▲鄭文燦為黃世杰助選，籲楊梅鄉親支持好人才。（圖／黃世杰競選總部提供）

黃世杰強調，楊梅的發展大有可為，從市府規劃的「馬達矽谷園區計畫」到「幼獅國際青年創業村」計畫，從楊梅體育園區到楊梅休閒農業區，他如當選立委後將全力推動，讓楊梅成為桃園的新都心。

黃世杰說，桃園是六都最年輕的城市，他跟所有桃園的年輕人一樣，不能在桃園正好的路上缺席，不能在台灣面臨中國威脅，內部附和中國、打壓台灣意識的重要時刻，默不出聲，而是要守住台灣、守住國會，讓中國滲透在台灣的代理人，無所遁形。一定要集結所有的進步力量，才能讓台灣，讓桃園共好。

鄭文燦到場為曾擔任其市政顧問的黃世杰助選指出，黃世杰具有法律專業，是優秀的好人才，籲請鄉親全力支持。鄭文燦也對今天來桃園助選的韓國瑜隔空喊話：韓國瑜對民進黨執政的台灣未來，表示「慘慘慘慘」！鄭文燦說，總統參選人的心應該是光明的，不該詛咒台灣看衰台灣，應該為台灣的未來點一盞明燈，讓人民心中燃起希望，才是好的領導者。

包括：交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、民進黨秘書長羅文嘉、不分區立委參選人林楚茵、民進黨前發言人徐佳青等人士都到場推荐黃世杰，約有5,000名支持者到場力挺。

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