彰化岸邊驚見可疑麻布袋！扯開一看竟是「5頭死豬」...防疫人員全副武裝奔現場

記者李忠憲、戴若涵／彰化報導

彰化三豐安檢所海巡人員8日上午清晨7時許，執行岸際巡查勤務時，驚見大城北堤水門前方約50公尺海灘有數個麻布袋，裡頭還有5隻死亡豬隻，趕緊聯繫相關人員到場處理。防疫人員獲報到場，隨即全副武裝進行採樣，並就地焚燒豬隻。

▲▼ 彰化岸際出現5頭死豬，防疫人員不敢輕忽。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

海巡署中部分署第三岸巡隊三豐安檢所人員，8日上午7時15分實施岸際巡查時，於大城北堤水門前方約50公尺處發現數個麻布袋，隱隱約約還可看見動物屍體裝在裏頭，為了防範海上漂流或是遭遺棄的病死豬，海巡人員隨即啟動防檢疫標準作業程序。

安檢所隨即派遣人員到現場支援，並穿著防護衣、拉起封鎖線，管制現場人員進出，鹿港機動巡邏站也趕赴現場協助處理，經確認後發現，麻木袋內裝有死亡豬隻共5隻，初步研判是遭人惡意丟棄。

彰化縣動物保護防疫所獲報後，則到現場進行消毒、採樣，並就地焚燒豬隻；海巡署中部分署第三岸巡隊呼籲民眾，如在岸際或海上發現可疑死亡豬隻，請即刻撥打海巡免付費118服務專線，共同將豬瘟疫情杜絕於境外，以保護我國畜牧業經濟秩序。

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