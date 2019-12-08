6年蹂躪親生女兒696次...新北鬼父瞎喊「清潔下體」！她崩潰：想用刀捅自己

▲新北林父自女兒9歲起便伸出狼爪，6年性侵女兒696次。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台北報導

新北市一名林姓人父2010年開始趁著與妻子分房睡的機會，對就讀國小3年級的親生女兒下手，截至2016年止性侵次數高達696次。忍無可忍的女兒最後向班導師求助，這才讓獸行曝光！法院審理後，判林男應執行有期徒刑20年6月，全案確定。林男不服判決聲請再審，最高法院3日裁定駁回。

判決書指出，林男2010年9月至2013年8月底某日，利用與獨自與年僅9歲的女兒小乃（化名）同床睡的機會，竟以每星期2次的頻率，在小乃入睡前摸胸，甚至性侵，次數高達312次；2014年9月至2016年期間，又以扣除小乃每月一次生理期共3週21次的頻率，趁著女兒熟睡時性侵384次得逞。

林男2016年3月14日見女兒熟睡，再度出手撫摸小乃胸部、外陰部猥褻得逞。隱忍多年的小乃終於爆發，隔日一早便告知班導師此事，林父令人髮指的獸行這才曝光！

小乃表示，父親用「清潔下體」的名義性侵自己，還說一星期要這樣清潔2、3次，直到小學6年級上了健康教育課程後，她才驚覺「這樣做是不對的」，開始勇敢拒絕。孰料，父親改趁著自己熟睡時進行，還會每半個小時試探自己是否睡著。

林男則辯稱，小乃大概是叛逆期，可能因為家境狀況不好，她想要脫離原生家庭，「小乃之前就有跟我說，她要把我換掉」，才會指控自己性侵，表示女兒在說謊。

但法院勘驗小乃的家書發現，她曾希望與父親約法三章，其中包括，「不要碰我，每次經過時摸我屁股，調戲我已經他媽的受夠了！」、「盡量不要開黃腔，因為那件事我很討厭黃色笑話」、「不要用我的筆電看成人片」、「有那方面的需要找我媽媽，我是你女兒（你害我恨不得把自己胸部切掉，用刀子捅自己尿道，你就不會碰我了）」等，認為小乃的指控顯然不是子虛烏有。

新北地方法院勘驗各項事證後，不採信林男說詞，依對未滿14歲女子犯強制性交罪、成年人故意對少年犯乘機性交、成年人故意對少年犯乘機猥褻等罪，判林男應執行有期徒刑20年6月，二、三審皆將上訴駁回，全案確定。林男不服判決結果聲請再審，高院3日裁定駁回。

越想越不對勁！

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