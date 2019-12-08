　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幫除去前男友祖靈！神明宮男「財色雙吸」彰化妹　還掏出絨毛娃娃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲女生,大腿,性感（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲小美感情不順求助宗教，卻被騙財騙色。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄒鎮宇／彰化報導

彰化一名詹姓男子透過網路結識女子小美（化名），得知對方感情不順後竟謊稱開設「光明宮」，可以招桃花、除去前男友的祖靈等，進而騙財騙色，直到對方察覺有異提告，才拿出絨毛娃娃賠罪。彰化地院認為，詹男利用小美獨立性弱誑騙，依詐欺取財罪處3月徒刑，可易科罰金、上訴。

判決書指出，詹男2018年12月5日透過網路聊天室結識小美，得直知對方在兩性交往上遇到困難，竟謊稱自己開設宮廟，可以幫她除去前男友的祖先靈、招桃花、點光明燈等，陸續在同年12月11日、19日、21日、25日騙得4000元、3000元、3000元、1000元，共計1萬1000元，且被問到供品有何物時都稱「桃花的東西不能拍」等，拒絕給小美看。

「我有神明宮！」詹男除了騙取財物之外，還帶小美到汽車旅館發生關係得逞，後續更誆騙「我學這個的肯跟妳做，對妳有好處的」、「因為我學佛的懂嗎」、「所以上次才射在妳裡面，不會懷孕而有好處」，並在開完房間後以500元的絨毛娃娃當禮物送給對方，多次後小美察覺有異，才氣得提告。

▲絨毛娃娃簡單清洗法。（圖／取自LibreStock）

▲詹男完事後，送了絨毛娃娃給小美。（示意圖／取自LibreStock）

詹男到案後否認犯行，表示宮廟是叔叔開的，但對方都沒有處理廟內事務，一切都是他親自處理，但詹男叔叔證稱，「我從不讓詹男進去宮廟裡面，這裡沒有替人處理祭拜的事」，這才讓詹男認罪。

法官認為，詹男利用小美感情不順誑騙財物，且犯後多次卸責，難見有悔意，但考量詹學歷國中肄業，父親、弟弟及叔叔都沒有工作且身患重病，詐欺取財罪處3月徒刑，可易科罰金、上訴。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
「1.7億車隊迎娶」男星帥兒娶媳婦！席開120桌　5輛飛天女
300億前夫娶小三「正宮爆瘦剩22公斤」慘賣個人收藏治病
孫安佐再打臉米砂！首PO閃照「只有阿乃是我最愛」：把她追回來
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「酒測值0.76」臨檢不停遭開9槍！全車都彈孔…射擊畫面曝光　駕駛：執法過當

幫除去前男友祖靈！神明宮男「財色雙吸」彰化妹　還掏出絨毛娃娃

這表哥真恐怖！臉書扮女騙2表弟傳裸照　恐嚇外流帶到摩鐵壞壞

賓士衝過臨檢站「警開9槍」畫面曝！酒駕房仲下車高舉雙手喊：對不起

行車糾紛逼車擋對方去路報警嗆「一起開」　機車男遭罰12000還扣牌照

彰化岸邊驚見可疑麻布袋！扯開一看竟是「5頭死豬」...防疫人員全副武裝奔現場

人妻年輕時好賭…慘賠夫1棟房！她罹癌後向3兒討扶養費　法官不領情

飆進萬里隧道出口前停等　「區間測速」這樣玩...網罵翻警公布罰則

男獨攀「台灣百岳十峻」無明山摔邊坡　積雪30公分、能見度低...困5天獲救！

快訊／北市萬華西門商圈燒肉店火警！店家急疏散顧客　消防人員搶救中

高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」

周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

謝和弦老婆PO超音波照驚爆懷孕　阿扣交保後...FB貼出「女生影片」

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

陳意涵「清理螃蟹」嚇到大叫　一句「拿去放生好了」老公傻眼ＸＤ

吳亦凡「真實體重」曝光！　一看數字傻了...轉眼和潘瑋柏繼續吃ＸＤ

最怕看醫生！阿公喊「過來～」乖毛孩勇敢走進診間...原因感人

「酒測值0.76」臨檢不停遭開9槍！全車都彈孔…射擊畫面曝光　駕駛：執法過當

幫除去前男友祖靈！神明宮男「財色雙吸」彰化妹　還掏出絨毛娃娃

這表哥真恐怖！臉書扮女騙2表弟傳裸照　恐嚇外流帶到摩鐵壞壞

賓士衝過臨檢站「警開9槍」畫面曝！酒駕房仲下車高舉雙手喊：對不起

行車糾紛逼車擋對方去路報警嗆「一起開」　機車男遭罰12000還扣牌照

彰化岸邊驚見可疑麻布袋！扯開一看竟是「5頭死豬」...防疫人員全副武裝奔現場

人妻年輕時好賭…慘賠夫1棟房！她罹癌後向3兒討扶養費　法官不領情

飆進萬里隧道出口前停等　「區間測速」這樣玩...網罵翻警公布罰則

男獨攀「台灣百岳十峻」無明山摔邊坡　積雪30公分、能見度低...困5天獲救！

快訊／北市萬華西門商圈燒肉店火警！店家急疏散顧客　消防人員搶救中

「酒測值0.76」臨檢不停遭開9槍！全車都彈孔…射擊畫面曝光　駕駛：執法過當

大專棒聯／B組戰況太刺激　4隊搶最後一張複賽門票

貪吃貓專門偷主人食物　買回整包墨西哥餅…20片全被各咬一口

冷戰該哄女友嗎？他曝「男生超直想法」　網友哭喊：原來自己不重要

請筆記！「別把幸福寄託別人身上」　女孩們早該懂的7件事

「EXO最紅的時候MV都出國拍」　SUHO嗆SM：現在連旅館房間都變小

吳宗憲揭當年「未婚生子」內幕...爆和莫文蔚有關！全場噗嗤大笑

那邊長痘痘！台南男伸手狂摳…下秒噴鮮血「瞬間軟掉」

2019第36屆曾文水庫馬拉松熱情開跑　黃偉哲為選手們加油

桃園「想演就演戲劇節」　資源到位2019持續演出爆場

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

社會熱門新聞

酒駕房仲恍神衝臨檢站...警開9槍+上銬毆打

高雄警屏東買春　被逮到尷尬喊自己人

看她田裡幹活　秒扔機車衝菜園

謝和弦夜店開唱疑喊：大麻合法化！台中警回應了

一尋獲女屍骨狂風起　焚燒冥紙浮現人臉

大眾池上演活春宮　恐涉公然猥褻罪

萬里隧道開快車出隧道慢速　網罵翻

6年蹂躪親生女兒696次！新北鬼父喊：清潔下體

乩童帶她買玩具取體液！紙紮人搔下面又從後面來

高雄賓士失控自撞「包住路樹」　兄弟雙亡

騎士撞警車昏迷4天　警妹求影像反遭控未鳴笛閃燈

人夫教授偷情女學生8年！正宮怒求償300萬

年輕時好賭不顧家！她罹癌後向3兒討扶養費失敗

女童肛門噴血「爸爸弄的」！4大疑點逆轉判決

更多熱門

相關新聞

行車糾紛擋對方去路男遭罰12000

行車糾紛擋對方去路男遭罰12000

楊姓男子騎機車與開小貨車的蔡姓男子發生行車糾紛，他火大逼車，最後雙方車停車道上報警，並互指對方違規。楊男率性回警察「一起開！」結果遭依「非遇突發狀況行駛中於車道暫停」開罰12000元，吊扣牌照3個月。楊男不服提行政訴訟，但一、二審都認為開罰有據，駁回起訴，不得再抗告。

彰化岸邊驚見可疑麻布袋！扯開一看竟是「5頭死豬」

彰化岸邊驚見可疑麻布袋！扯開一看竟是「5頭死豬」

他吃醋槍殺女友　見父母目睹「連開2槍爆頭」滅門

他吃醋槍殺女友　見父母目睹「連開2槍爆頭」滅門

性侵少女遭私刑痛毆　脫衣自打巴掌+下跪

性侵少女遭私刑痛毆　脫衣自打巴掌+下跪

踏進彰化小廟人生最後悔　她拖走丈夫：快去大廟車滿了

踏進彰化小廟人生最後悔　她拖走丈夫：快去大廟車滿了

關鍵字：

前男友祖靈神明宮彰化絨毛娃娃

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

與男友吵架！女大生男同事家喝酒遇害

夾到手躺急診！藍營擠台大病房　陳玉珍回應了

那對夫妻「第2胎流掉了」！Kim心痛：也許他還沒準備好

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

12星座2020財運！唐綺陽：水瓶倒數第2倒楣犯小人

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

上大號誤入女廁！　他「機智一招」無破綻脫身

酒駕房仲恍神衝臨檢站...警開9槍+上銬毆打

飢餓哥聽不懂英文　竟將英語妹「斬首開腦配飯吃」

米砂公開認愛「交往2個月素人男友」

叮嚀妻不能吃牛肉仍發生慘案　帝爺公：等她出院你就知

Hold住姐崩潰曝近況照！

謝和弦私人臉書顯示「單身」！預告今晚台中正常演出

膠帶黏香蕉365萬　他當場吃光

更多

最夯影音

更多
高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」

高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」
周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面