幫除去前男友祖靈！神明宮男「財色雙吸」彰化妹　還掏出絨毛娃娃

▲小美感情不順求助宗教，卻被騙財騙色。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者鄒鎮宇／彰化報導

彰化一名詹姓男子透過網路結識女子小美（化名），得知對方感情不順後竟謊稱開設「光明宮」，可以招桃花、除去前男友的祖靈等，進而騙財騙色，直到對方察覺有異提告，才拿出絨毛娃娃賠罪。彰化地院認為，詹男利用小美獨立性弱誑騙，依詐欺取財罪處3月徒刑，可易科罰金、上訴。

判決書指出，詹男2018年12月5日透過網路聊天室結識小美，得直知對方在兩性交往上遇到困難，竟謊稱自己開設宮廟，可以幫她除去前男友的祖先靈、招桃花、點光明燈等，陸續在同年12月11日、19日、21日、25日騙得4000元、3000元、3000元、1000元，共計1萬1000元，且被問到供品有何物時都稱「桃花的東西不能拍」等，拒絕給小美看。

「我有神明宮！」詹男除了騙取財物之外，還帶小美到汽車旅館發生關係得逞，後續更誆騙「我學這個的肯跟妳做，對妳有好處的」、「因為我學佛的懂嗎」、「所以上次才射在妳裡面，不會懷孕而有好處」，並在開完房間後以500元的絨毛娃娃當禮物送給對方，多次後小美察覺有異，才氣得提告。

▲詹男完事後，送了絨毛娃娃給小美。（示意圖／取自LibreStock）



詹男到案後否認犯行，表示宮廟是叔叔開的，但對方都沒有處理廟內事務，一切都是他親自處理，但詹男叔叔證稱，「我從不讓詹男進去宮廟裡面，這裡沒有替人處理祭拜的事」，這才讓詹男認罪。

法官認為，詹男利用小美感情不順誑騙財物，且犯後多次卸責，難見有悔意，但考量詹學歷國中肄業，父親、弟弟及叔叔都沒有工作且身患重病，詐欺取財罪處3月徒刑，可易科罰金、上訴。

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