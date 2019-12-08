行車糾紛逼車擋對方去路報警嗆「一起開」　機車男遭罰12000還扣牌照

男子騎車與小貨車發生行車糾紛，竟逼車還將對方擋在馬路上，遭開罰12000還吊扣牌照。（示意圖／視覺中國CFP）

記者李忠憲／台中報導

楊姓男子騎機車在彰化市區與開小貨車的蔡姓男子發生行車糾紛，他火大在貨車前方逼車，最後雙方車停車道上報警，並互指對方違規。警方告知不應將車停在車道上，楊男率性回警察「那一起開！」結果遭依「非遇突發狀況行駛中於車道暫停」開罰12000元，吊扣牌照3個月。楊男不服提行政訴訟，但一、二審都認為開罰有據，駁回起訴，不得再抗告。

判決書指出，楊姓男子今年4月4日晚間8點騎重型機車行經彰化市中正路二段與華山路口時，與蔡姓男子開的小貨車有行車糾紛。他竟在前方逼對方車，最後兩車就停在人來車往的馬路上，並報警處理。

警方到場後，雙方都互指對方違規、逼車，員警告誡說，如果對方有違規，可以用檢舉方式，而且不應該擋在馬路上。楊男當下率性回說「 那一起開一起開，好，沒問題，一起開。」警方認定楊男已違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1 項第4 款、第4 項規定「非遇突發狀況，在行駛中於車道暫停」，由彰化監理站開罰12000元，記點3點，需參加道路安全講習，並吊扣機車牌照3個月。

楊男不服向彰化地院提行政訴訟，堅稱自己當時是前方有車阻擋，而且蔡男跨雙黃線超車，還叫囂他騎太慢，表示要報警，他才將車停在路上，等警察來。

法官勘驗員警處理現場的密錄器對話內容，蔡男告訴警察，當時他直行，前面有一台車打右方向燈要路邊停車，他怕楊男騎太過來才叭一下，他竟開始在前方逼自己車。員警告知楊男，如果要檢舉對方違規，可以用檢舉，不應該直接擋在路上，讓大家都不能動。也可以移到路邊拍照，再跟警方檢舉，我們就會處理。楊男接著回說，「那一起開一起開，好，沒問題，一起開。」

法官認為，現場並無楊男所稱遭車阻礙情況，且兩車沒有發生碰撞，不需保留現場位置，雙方如有糾紛，應到路邊再找合適處理方式，而非阻礙交通。楊男遇糾紛就將機車暫停在車道上，並不符合突發狀況而必須在車道上暫停，違規事實明確，判他敗訴。

楊男不服上訴台中高等行政法院，法官審理後仍認為，一審判決認事用法並無違誤，亦無判決違背法令，駁回上訴。

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