謝和弦狂嗆網友！交保隔天夜店開唱...疑再喊「大麻合法化」　台中警回應了

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

知名歌手謝和弦爭議連連！5日因老婆Keanna忍痛檢舉呼麻被捕，事後以3萬元交保，但他交保後動作不斷，不僅在臉書上頻繁更新動態，大秀「大麻外星人」刺青，又傳出在台中知名夜店開唱時，公開發表「大麻合法化」言論。對此，台中警方表示，若有其他不法事證將依法偵辦。

▲謝和弦吸毒被逮，上銬還對媒體眨眼嘟嘴比愛心，行為相當脫序。（圖／記者陳雕文攝）

▲謝和弦PO文秀「大麻外星人」。（圖／翻攝自Facebook／謝和弦）

謝和弦6日以3萬元交保後，瘋狂在臉書PO文，寫下包括「謝謝妳愛我，但我比較愛大麻，希望台灣大麻除罪合法化」、「李小龍也有在抽」等字句，又秀出刺在脖子上的「大麻外星人」圖樣，還不斷對留言粉絲嗆聲。他7日受邀到台中知名夜店表演時，疑似再度發表支持大麻合法化的言論，再掀波瀾。

對此，台中市第六警分局偵查隊副隊長謝志遠指出，謝和弦在公開場合發表此類言論，屬於他個人的觀點、立場，若有涉及相關不法情事，警方將於蒐集相關事證後，報請檢察官協助偵辦。

▲台中警方對此回應。（圖／記者李忠憲翻攝）

越想越不對勁！

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