乩童喊：前男友下咒害死妳！帶她買玩具「取體液」...紙紮人搔下面又從後面來

▲阿溫騙小乃不作法的話，前男友會下咒害死她 ，進而性侵得逞。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

記者戴若涵／高雄報導

一名乩童阿溫（化名）在屏東設立道壇，見一名女子小乃（化名）因與前男友發生感情糾紛前來求助，竟謊稱要用紙紮人、情趣用品等來取得體液，才能做法化解，強制性侵得逞。屏東地院審理後，將阿溫判刑，案經上訴，高雄高分院判阿溫應執行有期徒刑7年。

判決指出，小乃因碰上感情問題，2017年8月19日在妹妹的陪同下前往阿溫開設的道壇求助。阿溫見狀告訴小乃，「如果不作法，妳的前男友會對妳永遠下咒，導致妳死或發瘋」，佯稱要用紙紮人來做法，接著用紙紮人觸摸小乃的乳頭、下體，最後指侵得逞。

但這還沒完，阿溫要求小乃進到道壇的另一個房間，再次指侵得逞，最後又將小乃帶回道壇的小倉庫，命令她站著彎腰趴在椅子上，想從後方硬上小乃，但由於小乃不斷閃躲，這才沒有性侵得逞。

阿溫再向小乃表示，要進行法事還需要她的體液，隔日載著小乃前往市區購買情趣用品，並要求她返回租屋處拿前男友穿過的上衣帶回道壇作法，孰料，阿溫卻假藉做法時間已到，在小乃租屋處內，要求對方將剛買的情趣用品塞入下體自慰，更稱「體液不夠」施法，必須實際用他的下體來取得足夠體液，強制性交得逞。

屏東地方法院審理後，將阿溫判刑；案經上訴，高雄高分院判處阿溫應執行有期徒刑7年。

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