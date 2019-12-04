嘉義透天民宅竟藏製毒工廠　嫌犯每兩周轉移陣地躲查緝

▲台南市警一分局破獲位於嘉市東區彌陀路透天民宅毒咖啡包製毒工廠，緝獲8人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局12月4日凌晨報請嘉義地檢署指揮，破獲嘉市東區彌陀路出租透天民宅毒咖啡包製毒工廠，查扣咖啡因等製毒原料及製毒工具，起獲毒品液態咖啡包約13公升、愷他命18包重55公克、毒品咖啡包164包重983.61公克、混合毒品14包重117.32公克等，緝獲屋內8人，全案依毒品罪嫌移請嘉義地檢署偵辦。

市警一分局接獲民眾檢舉，有一個不法集團租賃民宅掩護，製造毒品咖啡包，在中南部地區販售賺取暴利。一分局接獲上述製毒工廠情資後，由專案小組長期蒐證，發現該製毒不法集團在中南部地區租賃民宅，作為掩護，且1、2個禮拜就會轉移陣地，逃避檢警查緝。

12月4日凌晨，專案小組見時機成熟，聯繫嘉義地檢署後，依檢察官指示執行逕行搜索，在嘉義市東區彌陀路一處出租透天民宅內，當場查獲製毒原料咖啡因2罐、代醣4罐、氫氧化納、活性碳各1罐、澱粉8罐、鹽酸1瓶等製毒原料及量杯、漏斗、鍋子、勺子、卡式爐等製毒工具，製成毒品液態咖啡包約13公升、愷他命18包重55公克、毒品咖啡包164包重983.61公克、混合毒品14包重117.32公克等，屋內8人隨案帶回一分局詢問，訊後全案將依毒品罪嫌移請嘉義地檢署偵辦。

警方指出，毒品咖啡包摻有第三級毒品愷他命，使用後將影響吸食者感覺、協調及判斷力，並使專注力、學習及記憶力受損，產生幻覺、錯亂、意識模糊、噁心、嘔吐、複視、視覺模糊、影像扭曲、暫發性失憶及身體失去平衡等症狀。

長期使用會產生耐受性及心理依賴性，造成強迫性使用，且不易戒除，會罹患慢性間質性膀胱炎，使膀胱壁纖維化增厚，容量變小，產生頻尿、尿急、小便疼痛、血尿、下腹部疼痛等症狀，嚴重者甚至會出現尿量減少、水腫等腎功能不全的症狀，甚至須進行膀胱重建手術。

台南市警一分局呼籲民眾千萬不要碰觸毒品、不要使用來路不明的包裝飲品，發現可疑，請撥打一分局反毒專線06-2604678，將由專人接聽且全程保密！

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