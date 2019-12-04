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寒流來襲抵不住　萌童全副武裝暖翻南警

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▲30多名六托幼稚園的孩童，參訪台南市警三分局顯宮派出所，員警展示派出所各項警用裝備，讓師生建立對警察價值認同感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲30多名六托幼稚園的孩童，參訪台南市警三分局顯宮派出所，員警展示派出所各項警用裝備，讓師生建立對警察價值認同感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局顯宮派出所來了一群可愛的小小嘉賓，30多名六托幼稚園的孩童來到所內，透過所長毛奇揚生動介紹，以及展示派出所各項警用裝備，讓民眾可以認識「警察執勤辛勞及危險性」，藉此拉近警民之間的距離，建立對警察價值認同感。

▲30多名六托幼稚園的孩童，參訪台南市警三分局顯宮派出所，員警展示派出所各項警用裝備，讓師生建立對警察價值認同感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場除了介紹各式警用裝備、巡邏車外，也對學童們進行自身安全保護及交通安全宣導，更開放讓這些萌童戴上警帽、穿上反光背心、手持指揮棒或執勤裝備，實景體驗當警察，讓這些「萌童」開心高喊「我長大要當警察」！

三分顯宮派出所所長毛奇揚表示，為了迎接這群可愛的小小貴賓，特地安排豐富的教學參訪行程，親自向小朋友介紹巡邏車、防彈衣、無線電、手銬、手槍及長槍等警用裝備，並講解警察工作與生活，讓孩童們對警察不再感到陌生和害怕。

參訪過程中，孩童們的童語及舉動，逗得員警和老師們都笑的合不攏嘴，雖然近日寒流來襲下探11度，但員警仍直呼「融化了」，最後小朋友們與所長一起在派出所前拍照留念，在歡樂的氣氛中，結束了「萌童」們念念不忘的參訪行程，小朋友直呼下次還要再來。

▲30多名六托幼稚園的孩童，參訪台南市警三分局顯宮派出所，員警展示派出所各項警用裝備，讓師生建立對警察價值認同感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

六托幼稚園老師則說，幼兒園就在顯宮派出所附近，孩童們上、下學途中看到警察執勤，時常嚷著要老師帶他們去找警察叔叔。利用這次參訪派出所的機會，讓孩童實際瞭解到警察的工作及辛勞，滿足對人民保母好奇心，非常感謝顯宮所長精心安排。

市警三分局表示，犯罪預防及宣導，均應從小做起，透過法治教育、交通安全及自身安全等宣導，讓每個孩童自小學習如何保護自身安全，未來也將積極深入各社區角落關懷服務，讓社區安心、民眾安全，守護學童平安健康的長大。

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