台鐵司機員下班經過...看她田裡幹活！秒扔下機車衝菜園「內褲裡強行抖動」

▲阿溫對阿桃伸出狼爪。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Unsplash）

記者林昱萱／花蓮報導

一名台鐵司機員「阿溫」（化名）偶然認識女子「阿桃」（化名）之後，兩人時不時都會互相打招呼、聊天，但沒想到他有次下班後，看到阿桃獨自在田裡忙碌，竟然色心大起，衝到田裡對她強行指侵得逞，行徑相當誇張。

判決指出，阿溫與阿桃平常就會聊天、打招呼，而阿溫也從過程中發現，阿桃的智商與常人有異。一開始兩人都相安無事，阿溫也一直在對方面前展現出彬彬有禮的一面。怎料，離譜的是，有一次清晨阿溫剛下班，看到獨自一人在田裡忙碌的阿桃，竟然獸性大發，衝到田裡面對阿桃指侵得逞。

阿溫的獸行讓阿桃留下不可抹滅的傷痛，因此法官認為阿溫利用對方對他的信任，犯下對心智缺陷之人犯強制性交罪，因此依法判他7年4月徒刑，而全案上訴到二審後，二審法官認為，雖然阿溫已經用20萬與對方達成和解，但阿桃仍是感到相當害怕，因此仍舊判阿溫3年4月徒刑，全案目前已經上訴到最高法院審理當中。

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