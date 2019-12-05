狼爪從下擺伸進去狂揉...辣媽「講一通電話」慘遭凌辱5分鐘！3幼子全程目睹

▲阿桃慘遭對方襲胸。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫stocksnap）

記者林昱萱／台中報導

一名已經是3個孩子的媽，但依舊火辣的女子「阿桃」（化名）有次接孩子下課時，在路上巧遇朋友「阿傑」（化名），而在對方的邀請下，阿桃就帶著3個小孩到阿傑家裡玩，怎料卻因此遭到對方狼爪襲胸。更離譜的是，阿傑逞獸慾時，還是在3名幼童面前，行徑相當誇張。

判決指出，阿桃和阿傑本來就是朋友，兩人日前在路上遇到後，阿傑還陪著她去接小孩，甚至還邀請對方到家中作客，而過程中阿桃因為手機沒電，因此向對方借了手機打電話，怎料阿傑接著就化身為狼，將手從阿桃的衣服下襬伸入，用力揉捏對方的胸部、乳頭，儘管對方不斷閃避，他仍是絲毫不停止，行徑相當誇張。

阿傑摸了大約5到10分鐘，甚至在阿桃講完電話後後，他仍是覺得意猶未盡，直到對方使出全力推開他並怒罵：「怎麼可以這樣，我又不是妓女」，他才收手。不甘受辱的阿桃隨後就帶著小孩去警局報案。對此，阿傑否認犯案，辯稱自己只有推對方肩膀，要她不要再講電話，但3名幼童證稱，有看到阿傑一直摸媽媽。對此，台中地院審理後，依法判阿傑10月徒刑。

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