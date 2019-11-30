7年沒有壞壞...人妻深信老公「無法抬頭」！他卻用「威猛神龍」爆甩小三還生子

▲小乃一直以為老公失去性能力。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者林昱萱／台北報導

新北市一名人妻「小乃」（化名）一直以為丈夫「阿溫」（化名）中風後，就失去了性能力，無法順利勃起，過了整整7年的無性生活，但離譜的是，沒想到阿溫卻私下在外對小三賣力現威風，甚至還生下一個孩子，行徑相當誇張。

判決指出，小乃與阿溫結婚多年，而之後阿溫先後因中風、腦血管等疾病送醫，兩人之後一直過著無性的生活，而小乃也一直深信著丈夫「無法抬頭」，沒想到之後卻收到小三的嗆聲照片，而小三還宣稱，照片裡的孩子是阿溫和他一起生的，甚至直接帶著孩子跑到阿溫的公司談判。

不過，雖然小三來勢洶洶，但小乃因為深信阿溫已經失去性能力，根本無法順利「抬頭」，因此不相信小三的說詞，怎料對方之後提起確認親子關係存在訴訟後，阿溫才在逼不得已的情況下向小乃坦白外遇。

知道真相的小乃崩潰提告，對小三提出150萬元的精神求償。對此，法官認為，小三的行為已經侵犯到小乃的配偶權，一、二審皆判她須賠償50萬元。

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