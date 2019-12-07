花蓮太平洋馬拉松　千杯薑茶成熱門排隊攤位

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「千杯薑茶暖身心、一席床毯溫在心、防災宣導真用心」！薑茶、福慧床、毛毯，出現在2019年花蓮太平洋馬拉松美崙田徑場選手休息補給站攤位上，是跑完半馬、全馬選手最熱門的體力補充休息區，也是在寒冬中最佳的防寒攤位。

但它其實是主辦單位特別邀請慈濟基金會設立的防災DNA宣導攤位，因為貼心、防寒及熱情志工的接待，讓這個攤位成了2019年花蓮太平洋馬拉松最熱門的排隊攤位之一。

2019年太平洋縱谷馬拉松12月7日上午從花蓮美崙田徑場出發，6千好手熱力開跑，花蓮慈濟基金會準備了熱薑茶還有福慧床，讓選手暖身休息，同時還有「土石流解密遊戲區」闖關增進防災知識獲小禮物；慈濟骨髓幹細胞中心也設立攤位，藉由互動配對小遊戲宣導骨髓幹細胞的意涵，吸引選手聚集。

花蓮市長魏嘉賢特別前往攤位向志工們表示感謝之意。慈濟基金會感謝花蓮市公所的邀請，讓志工有機會到現場為民眾服務，考量到氣溫較低，選手路跑後欲補充熱量，精舍師父與志工們特別備了薑茶溫暖選手，並提供福慧床，讓選手賽後可以休息，同時認識福慧床在救災時扮演的角色。

不少民眾一邊喝薑茶，一邊坐在福慧床上體驗，一旁還有大愛毛毯可以蓋，從志工口中得知每一張大愛毛毯是廢棄寶特瓶回收再製，福慧床在救災時的用處，紛紛稱奇。慈濟基金會為了讓民眾能深入了解防災教育的重要，同步宣導花蓮靜思堂目前舉辦「喚醒防災DNA特展活動」，商請文史處向科工館出借「土石流解密遊戲」，只見桌上擺放一盒一盒咖啡色的盒子，闖關民眾必需先完成第一關才能拿到下一關的通關密碼，吸引不少學童排隊等待闖關，許多家長也陪著孩子一起體驗。

從上午7時攤位開始至中午不到，準備的200份小禮品全數換完，提供7桶薑茶也索取一空。

慈濟基金會指出，民眾如果來不及到現場體驗防災教育闖關活動沒關係，歡迎大家安排時間前往花蓮慈濟靜思堂體驗「喚醒防災DNA特展」，國家級大型防災教育智慧展首度移師花蓮展出機會難得，計有10道關卡內容豐富，最重要是藉由寓教於樂的多媒體科技內容，結合遊戲機檯，讓大小朋友從玩中學，加深對防災的認識與了解。

慈濟基金會12月活動精彩萬分，12月14日下午2時將辦理「靜思語三十．好話三十年」音樂人文響宴活動，以及12月21日還有「歲末祝福」歡迎來索取福慧紅包，歡迎加入慈濟慈善基金會LINE，精彩訊息不錯過。