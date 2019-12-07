　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮太平洋馬拉松　千杯薑茶成熱門排隊攤位

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2019年太平洋縱谷馬拉松12月7日上午從花蓮美崙田徑場出發，6千好手熱力開跑，花蓮慈濟基金會準備了熱薑茶還有福慧床，讓選手暖身休息，同時還有「土石流解密遊戲區」闖關增進防災知識獲小禮物；慈濟骨髓幹細胞中心也設立攤位，藉由互動配對小遊戲宣導骨髓幹細胞的意涵，吸引選手聚集。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

「千杯薑茶暖身心、一席床毯溫在心、防災宣導真用心」！薑茶、福慧床、毛毯，出現在2019年花蓮太平洋馬拉松美崙田徑場選手休息補給站攤位上，是跑完半馬、全馬選手最熱門的體力補充休息區，也是在寒冬中最佳的防寒攤位。

但它其實是主辦單位特別邀請慈濟基金會設立的防災DNA宣導攤位，因為貼心、防寒及熱情志工的接待，讓這個攤位成了2019年花蓮太平洋馬拉松最熱門的排隊攤位之一。

▲▼2019年太平洋縱谷馬拉松12月7日上午從花蓮美崙田徑場出發，6千好手熱力開跑，花蓮慈濟基金會準備了熱薑茶還有福慧床，讓選手暖身休息，同時還有「土石流解密遊戲區」闖關增進防災知識獲小禮物；慈濟骨髓幹細胞中心也設立攤位，藉由互動配對小遊戲宣導骨髓幹細胞的意涵，吸引選手聚集。（圖／慈濟基金會提供）

2019年太平洋縱谷馬拉松12月7日上午從花蓮美崙田徑場出發，6千好手熱力開跑，花蓮慈濟基金會準備了熱薑茶還有福慧床，讓選手暖身休息，同時還有「土石流解密遊戲區」闖關增進防災知識獲小禮物；慈濟骨髓幹細胞中心也設立攤位，藉由互動配對小遊戲宣導骨髓幹細胞的意涵，吸引選手聚集。

▲▼2019年太平洋縱谷馬拉松12月7日上午從花蓮美崙田徑場出發，6千好手熱力開跑，花蓮慈濟基金會準備了熱薑茶還有福慧床，讓選手暖身休息，同時還有「土石流解密遊戲區」闖關增進防災知識獲小禮物；慈濟骨髓幹細胞中心也設立攤位，藉由互動配對小遊戲宣導骨髓幹細胞的意涵，吸引選手聚集。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼2019年太平洋縱谷馬拉松12月7日上午從花蓮美崙田徑場出發，6千好手熱力開跑，花蓮慈濟基金會準備了熱薑茶還有福慧床，讓選手暖身休息，同時還有「土石流解密遊戲區」闖關增進防災知識獲小禮物；慈濟骨髓幹細胞中心也設立攤位，藉由互動配對小遊戲宣導骨髓幹細胞的意涵，吸引選手聚集。（圖／慈濟基金會提供）

花蓮市長魏嘉賢特別前往攤位向志工們表示感謝之意。慈濟基金會感謝花蓮市公所的邀請，讓志工有機會到現場為民眾服務，考量到氣溫較低，選手路跑後欲補充熱量，精舍師父與志工們特別備了薑茶溫暖選手，並提供福慧床，讓選手賽後可以休息，同時認識福慧床在救災時扮演的角色。

不少民眾一邊喝薑茶，一邊坐在福慧床上體驗，一旁還有大愛毛毯可以蓋，從志工口中得知每一張大愛毛毯是廢棄寶特瓶回收再製，福慧床在救災時的用處，紛紛稱奇。慈濟基金會為了讓民眾能深入了解防災教育的重要，同步宣導花蓮靜思堂目前舉辦「喚醒防災DNA特展活動」，商請文史處向科工館出借「土石流解密遊戲」，只見桌上擺放一盒一盒咖啡色的盒子，闖關民眾必需先完成第一關才能拿到下一關的通關密碼，吸引不少學童排隊等待闖關，許多家長也陪著孩子一起體驗。

▲▼2019年太平洋縱谷馬拉松12月7日上午從花蓮美崙田徑場出發，6千好手熱力開跑，花蓮慈濟基金會準備了熱薑茶還有福慧床，讓選手暖身休息，同時還有「土石流解密遊戲區」闖關增進防災知識獲小禮物；慈濟骨髓幹細胞中心也設立攤位，藉由互動配對小遊戲宣導骨髓幹細胞的意涵，吸引選手聚集。（圖／慈濟基金會提供）

從上午7時攤位開始至中午不到，準備的200份小禮品全數換完，提供7桶薑茶也索取一空。

慈濟基金會指出，民眾如果來不及到現場體驗防災教育闖關活動沒關係，歡迎大家安排時間前往花蓮慈濟靜思堂體驗「喚醒防災DNA特展」，國家級大型防災教育智慧展首度移師花蓮展出機會難得，計有10道關卡內容豐富，最重要是藉由寓教於樂的多媒體科技內容，結合遊戲機檯，讓大小朋友從玩中學，加深對防災的認識與了解。

▲▼2019年太平洋縱谷馬拉松12月7日上午從花蓮美崙田徑場出發，6千好手熱力開跑，花蓮慈濟基金會準備了熱薑茶還有福慧床，讓選手暖身休息，同時還有「土石流解密遊戲區」闖關增進防災知識獲小禮物；慈濟骨髓幹細胞中心也設立攤位，藉由互動配對小遊戲宣導骨髓幹細胞的意涵，吸引選手聚集。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會12月活動精彩萬分，12月14日下午2時將辦理「靜思語三十．好話三十年」音樂人文響宴活動，以及12月21日還有「歲末祝福」歡迎來索取福慧紅包，歡迎加入慈濟慈善基金會LINE，精彩訊息不錯過。

ET快訊
哪一國低調卻實力超強？　網一致推爆「這2國」
快訊／陳小春宣布應采兒懷第二胎　「今天剛好三個月」！
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮太平洋馬拉松　千杯薑茶成熱門排隊攤位

蔡英文、林宜瑾永康競總暨溪南競總成立　綠營力挺台南最關鍵一席！

全台首創無人機夜光競賽　64名世界頂尖飛手桃園競技

蔡英文、王定宇東區聯合競選總部成立　蔡英文力薦王定宇

蔡英文、陳亭妃總部成立氣勢如虹　陳亭妃：破15000人到場相挺

熊抱小智太OVER！河馬樂樂惹怒網友「放開那男人」

接韓國瑜競選總部主委？　彰化縣長王惠美不鬆口：目前以縣政為主

新北五股賀聖宮道教文化盛宴　武術醫術化身創意藝陣

雪中送炭！企業慷慨助陽光基金會　優秀學子走秀展自信與創意

台灣國際衝浪賽移師基翬漁港　長板男女雙冠畫下閉幕之作

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

蕭敬騰曝《追我吧》超累細節　晚上10點錄到早上4點...操到爆！

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

楊丞琳《Love is Love》性感大突破　ØZI當導演「名媛摸、肩膀痛」拍到笑場

謝和弦3萬元交保一回家就脫光　大嗆柯文哲：沒LP

公主風婚紗連少女時代也超愛！　連續試穿8套...她苦惱：好難選

花蓮太平洋馬拉松　千杯薑茶成熱門排隊攤位

蔡英文、林宜瑾永康競總暨溪南競總成立　綠營力挺台南最關鍵一席！

全台首創無人機夜光競賽　64名世界頂尖飛手桃園競技

蔡英文、王定宇東區聯合競選總部成立　蔡英文力薦王定宇

蔡英文、陳亭妃總部成立氣勢如虹　陳亭妃：破15000人到場相挺

熊抱小智太OVER！河馬樂樂惹怒網友「放開那男人」

接韓國瑜競選總部主委？　彰化縣長王惠美不鬆口：目前以縣政為主

新北五股賀聖宮道教文化盛宴　武術醫術化身創意藝陣

雪中送炭！企業慷慨助陽光基金會　優秀學子走秀展自信與創意

台灣國際衝浪賽移師基翬漁港　長板男女雙冠畫下閉幕之作

喝茶養生竟讓肝指數飆高？「保存不當」恐生毒素　牢記5大原則

滿滿草泥馬！和120隻羊駝一起在草原散步　紐西蘭療癒鄉村之旅

幸運能被啟發！專家實證：用5種大腦力量，過你想要的生活

低溫暴探！5縣市「亮燈警戒」...體感10°C↓急凍　下波報到時間曝：又下雨

認識8年把高以翔當大哥　小樂遺憾：我會永遠想他！

俄國核武關鍵開關　普丁「神秘手提箱」內部構造首度亮相

花蓮太平洋馬拉松　千杯薑茶成熱門排隊攤位

蔡英文、林宜瑾永康競總暨溪南競總成立　綠營力挺台南最關鍵一席！

關鍵曝光！湯姆霍蘭德逆轉《蜘蛛人》破局　聯絡漫威總裁「電話講到哭」

女神卡卡手指貼滿紅寶石+珍珠！　超長指甲「張開比臉大」網：好像烤肉夾

地方熱門新聞

吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網

快訊／彰師大前5車撞　女駕駛無法動彈

3男到台東海邊衝浪　上岸竟少1人　

殺石虎獵人集集出沒！鎮長說話了

寒流南下天氣冷颯颯　韓國瑜募款餐會熱噗噗

接韓競選總部主委？王惠美不鬆口

老嫗滿口日語　枋警肢體語言協助返家

單親媽背1歲兒賣烤地瓜　想讓女兒回到身邊

台南有熊出沒？巨大腳印驚動議長

蔡英文、陳亭妃總部成立氣勢如虹

新北「小綠人轉大人」穩重不跑了

清水岩溫泉露營區　2020年啟用

追雪車潮塞爆　合歡警起大早疏通

新北汐止濟德宮動土重建

更多熱門

相關新聞

堆高機翻覆壓死爸爸　7歲兒目睹尖叫

堆高機翻覆壓死爸爸　7歲兒目睹尖叫

花蓮43歲姚姓男子4日晚間在果菜市場用堆高機卸貨，沒想到收工前一刻發生翻覆，導致整輛堆高機90度傾倒，重壓在他身上。7歲兒子目睹這一幕，立刻大喊救命，不少攤商聞訊趕來救人，但姚男送醫後仍回天乏術。

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

狂吸笑氣助興真歸天！花蓮壽豐男子陳屍房內

狂吸笑氣助興真歸天！花蓮壽豐男子陳屍房內

快訊／18歲男花蓮游泳溺水！朋友岸上目睹嚇傻

快訊／18歲男花蓮游泳溺水！朋友岸上目睹嚇傻

李昌鈺感恩慈濟對警察的支持

李昌鈺感恩慈濟對警察的支持

關鍵字：

太平洋縱谷馬拉松花蓮慈濟福慧床薑茶花蓮太平洋馬拉松骨髓寓教於樂路跑

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦老婆PO出超音波照！胎兒「已經6周大」

謝和弦「比較愛大麻」嗆妻

與男友吵架！女大生男同事家喝酒遇害

牙痛拖了5年！男歌手深夜「突吐血身亡」

「懸崖香爐」沒有勇氣不能拜！700年喪命無數

新娘房狹如摸乳巷！新人：明要訂婚了

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

那對夫妻「第2胎流掉了」！Kim心痛：也許他還沒準備好

她懷孕38周做產檢！醫看完突報警…22歲生父GG了

閨蜜遭下藥性侵　好友獻身當餌復仇

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

謝和弦交保後PO「女性影片」！網湧入拜託：別再傷害扣嫂

雙雙慘死…阿嬤6F「緊抱愛犬」決然跳下！

上千人拔光蘿蔔田！菜農慘虧220萬

謝和弦：愛哭像個娘們！

更多

最夯影音

更多
痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄
她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面