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提告性侵犯竟被綁架滅口！23歲女全身95％燒傷　忍痛走1公里求救

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▲印度27歲女獸醫遭到4男輪姦燒死。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度日前才發生一起對女性的性侵殺害事件，這一次性侵犯滅口受害人的事件更引發民眾公憤。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

印度有一名23歲女子日前對2名男子提告性侵，不料她5日準備搭乘火車前往法院時，遭到她指控的性侵犯帶領一群男子綁架，還將她浸泡煤油後放火焚燒，她在全身95%燒傷的情況下，忍痛步行1公里才遇到人求救並送醫，但當地醫院7日仍宣告她已傷重不治。

綜合媒體報導，受害23歲女子今年3月時提告2名男子輪流性侵她，12日5日她從北方邦烏納奧（Unnao）搭乘火車，前往拉厄巴雷里（Rae Bareli）法院參加性侵案審理，不料2名性侵犯為了阻止她出庭作證，竟然找來另外3名男子將她綁架，潑灑煤油後縱火焚燒企圖她滅口。

受害女子事後在全身燒傷的情況下，忍痛步行1公里才遇到路人求救，路人見狀則立刻報警並呼叫救護車將她送醫。Shyama Prasad Mukherjee醫院表示，受害女子送到醫院時情況相當危急，全身燒傷面積高達95％，他們5日晚間將人空運送到新德里設備更完善的醫院治療，但該女2天後（7日）仍宣告不治。

▲▼2018年印度性侵遊行。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度婦女維權人士就表示，性侵犯被政府視為社會、文化問題，並沒有執法關注，現有法律根本不能保護婦女。（圖／達志影像／美聯社）

由於印度此前才發生對女性的嚴重暴力事件，這一次的綁架放火事件在當地引發民眾公憤。當地警方表示，根據受害女子生前的筆錄顯示，涉案5男將受害人挾持之後，做出毆打、刺傷及縱火焚燒等行為，他們追查後已將涉案5男逮捕，訊後依謀殺、恐嚇等罪嫌將5人移送法辦。

印度平均每日發生92起性侵案，當地婦女維權人士就表示，印度性侵犯被政府視為社會、文化問題，並沒有執法關注，現有法律根本不能保護婦女。德里婦女委員會主席斯瓦蒂（Swati Maliwal）也指責，他們的法律制度存在漏洞，允許再犯疑慮高的性侵加害人保釋，造成性侵事件一再發生。

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