「7男6女壞壞趴」1年6場！台北激戰到台南　色影師穆川申「每男收3500」判10月

▲又名「松山西口前」的攝影師穆川申，被判刑10月。（圖／資料照）

突發中心／台北報導

化名「穆川申」、「松山西口前」的攝影師蔡哲凱因拍攝大尺度的照片聞名，而他2017年底更是以一張「7男戰6女群交趴」照片，聲名大噪，畫面中3女全身赤裸呈「狗爬式」背對鏡頭，僅用P圖遮住重點部位，內文更寫著，「一個個滿足後都回家了」，引起網友熱議。不過，檢察官認為，蔡的行徑已經違法，因此以圖利使人為性交或猥褻罪將他起訴，而經北院審理後判他10月徒刑，得易科罰金。

蔡男於2017年「7男戰6女群交趴」後一戰成名，當時還在IG上貼出活動照片，而他的照片內容中，也提及了不少當時的場景，「許多女生嘿咻到一半，還接到男友簡訊查勤，當下立即謊稱『去夜唱』蒙混過關」、「女主角竟然說可以PO，因為『很刺激』！」。此外，他還加碼爆料，「參與群交趴的女生中，有9成都有男友，根本是『綠帽趴』」。

這幾張照片被網友截圖PO到Dcard後，立即引發不少網友熱議，而有網友還肉搜出幾名疑似參與群交的女大生，甚至還有「綠帽男友」出面認親，「左邊那個是我女友，她的屁股比較扁，太好認」。不久後，有女大生匿名向網友求饒，「已經被逼到休學、不敢出門了，拜託放過我們，別再傳了！」。

此外，還有網友發現早前還有「1女戰4男」等作品，不過在事件爆發之前，蔡男就已大方坦承「我確實是色淫師」，事件爆發後更在IG聲明，「人，並不會因為做愛就沒有了愛」、「那些照片都是經過當事人同意才PO的，怎麼會用『外流』2字來製造話題呢？」但他的高調作風，也引起了檢警注意。

檢警調查出，蔡男在2017年間舉辦了6場群礁趴，而每位參與的男生，會被收取3500元的費用，而每名女生會獲得大約1000到2000元左右的車馬費，扣除雜支後，其餘則進到蔡男口袋，因此被檢方以圖利使人為性交或猥褻罪將他起訴。對此，法官認為，蔡無視法令的行徑，已經破壞社會秩序、善良風俗，不過因為他沒有犯罪前科，且對犯行坦承不諱，因此依圖利容留性交罪判他10月徒刑，得易科罰金，同時須繳回群交趴所獲利的不法所得。

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