▲力爭埤塘養殖合法化！桃園養殖漁民邀立委參選人簽承諾書。

▲國民黨立委參選人陳學聖簽署加速修法承諾書，期早日讓埤塘養殖合法化。（圖／胡榕展提供）

記者楊淑媛／桃園報導

真心期待新的立委，能正視養殖漁民的權益，儘速修法！桃園養殖漁民因受老舊水利法、禁止養殖水產所困，影響權益，今年3月間，前往市府抗議雖獲政府相關單位同意加速修法，讓埤塘養殖合法化，但8個多月來，未見該法有任何修正下文，業者7日於歲末聯誼，邀請多名立委參選人，簽署加速修法承諾書，期早日讓埤塘養殖合法。

▲民進黨立委參選人彭俊豪簽署加速修法承諾書，期早日讓埤塘養殖合法化。（圖／胡榕展提供）

桃園市養殖漁業發展協會理事長胡榕展指出，桃園有「千塘城市」美名，百年來，許多的養殖漁民，依賴埤塘養殖維持生計，早已是不爭事實！惟卻長年受老舊的水利法所困，(水利法六十三之三的第六款)禁止養殖水產。

▲國民黨立委參選人吳志揚簽署加速修法承諾書。（圖／胡榕展提供）

今年初，因為監察院糾正業者必須拆除埤塘水車及飼料桶，使得桃園的養殖漁民面臨失業的危機，被迫於3月間前往市府陳情，而獲得農委會及市府承諾「暫緩拆除」，並同意加速修法讓埤塘養殖能夠合法化！

▲時代力量立委參選人林佳瑋簽署加速修法承諾書。（圖／胡榕展提供）

豈料，該法案迄今仍未見修正，有感2020大選，選戰熱絡，因此該會於歲末年終聯誼，邀請桃園立委參選人簽署加速修法承諾書，期當選後將加速水利法修法，推動「埤塘養殖合法化」，以延續埤塘養殖之百年文化。

▲胡榕展說，我們天天都在埤塘養魚，但卻不具漁民身份？（圖／胡榕展提供）



胡榕展強調，埤塘養殖漁民亦因老舊水利法，連漁民身份都拿不到形同黑戶，所有政府對漁民的補助、協助農漁產業發展，都與他們無關。希望埤塘養殖合法化以後，讓更多的養殖漁民權益獲得保障，繼續為國家生產優良的水產品，讓國人享有價格穩定且優良的新鮮活魚。包括彭俊豪、魯明哲、黃世杰、吳志揚、林佳瑋、呂玉玲、陳學聖等多名立委參選人，都親自簽署推動「埤塘養殖合法化」。

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