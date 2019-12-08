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獨／恍神衝過臨檢站...警開9槍+上銬毆打　酒駕房仲喊冤：沒必要射死我吧！

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▲▼陳姓房仲坦承酒駕犯錯，但質疑警方開9槍還毆打他，根本要置她於死地 。（圖／記者陳以昇攝）

▲陳姓房仲坦承酒駕犯錯，但質疑警方開9槍還毆打他，根本要置他於死地 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名房仲日前到台北市中山區與朋友飲酒聚餐，結束後開車返家時，卻分心恍神衝過臨檢站，警方立即朝他車輛開了9槍，他回神後下車遭到警方壓制逮捕，期間還被毆打頭部，依妨害公務、公共危險罪移送，事後他坦承酒駕的錯誤行為，但質疑警方朝駕駛座開槍，根本要置他於死地，警方也解釋「同仁用槍時機得當，無不法」。

11月3日凌晨2時許，住在永和區41歲陳姓房仲，與朋友在台北市中山區六條通的日式酒店飲酒聚餐，結束後擔心違停車子遭拖吊，鋌而走險開車返家，才剛右轉新生北路，看到路旁一名機車騎士被警方攔檢起衝突，他竟看到分心恍神，不小心衝過警方設置的臨檢站。

▼陳姓房仲的賓士車被開9槍，都在駕駛座方向。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼陳姓房仲坦承酒駕犯錯，但質疑警方開9槍還毆打他，根本要置她於死地 。（圖／記者陳以昇攝）

中山一派出所警員見陳男開車往臨檢站衝過來，吹哨持指揮棒攔停未果，立即拔槍朝車輛輪胎射擊，現場槍聲大作，9槍全部射擊在車輛駕駛座側，其中一槍貫穿左後輪胎，陳男被槍聲嚇到，瞬間回神，下車後聽到警員大聲喝斥，隨即被壓制在地，他急忙喊「對不起，我沒看到（臨檢）」，但仍被上銬毆打。事後酒駕遭開罰8萬6，並依公共危險罪送辦。

事隔數週，陳男指著佈滿彈孔的賓士車不滿地說，「我承認酒駕做錯事，剛好又在看路旁機車被臨檢，才恍神衝過去，但警察都朝駕駛座開槍，根本要置我於死地，下車後我都被壓制動不了，還對我拳打腳踢，執法是否過當？」

中山一派出所所長林聖崴表示，當時同仁在新生北路設置臨檢站，看到陳男的賓士車開過來，依法吹哨指揮他停車受檢，但他不但沒停，還衝過臨檢站，同仁生命有受到威脅，才會拔槍射擊輪胎，要他停車，整個用槍時機都符合警察人員警械使用條例規範，並無不法。

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▼陳姓房仲賓士車左後門超大彈孔。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼陳姓房仲坦承酒駕犯錯，但質疑警方開9槍還毆打他，根本要置她於死地 。（圖／記者陳以昇攝）

▼陳姓房仲賓士車駕駛座前引擎蓋彈孔 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼陳姓房仲坦承酒駕犯錯，但質疑警方開9槍還毆打他，根本要置她於死地 。（圖／記者陳以昇攝）

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