為家務操煩幾十年...跟女兒吵架「板橋出走南投」　妹仔找到媽淚崩：對不起

▲黃姓老婦與女兒吵架，加上家務繁雜，竟離家出走跑回南投，警方開百公里車載她返家 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名婦人因與女兒吵架，加上數十年家庭主婦的繁雜家務煩心，隔天清晨決定離家出走；中午女兒返家時遍尋不到媽媽，隨身手機也沒帶出門，緊張地報案協尋，警方循線在百公里外的南投發現她的蹤跡，開車前往將她接回，女兒除了向母親道歉外，更感激警方幫忙。

63歲黃姓婦人與20多歲女兒同住在新北市板橋區，日前2人口角吵架，黃婦心情相當沮喪，想到數十年當家庭主婦，為家裡勞心勞力、身心俱疲，當晚決定離家出走，凌晨趁著家人熟睡時，收拾簡單行李出門攔計程車離開。

隔天中午時，女兒出門返家驚覺媽媽不見了，隨身手機也沒帶出門，詢問鄰居也沒消息，趕緊到轄區派出所報案；警方獲報後，立即調閱監視器，發現黃婦自板橋民生路3段住家離開後，隨即搭乘計程車前往板橋轉運站，並坐上往台中出發的國光客運。

警方擔心黃婦安危，立即通知台中市第三警分局加入協尋，當地東區分駐所馬上調閱畫面，過濾出黃婦下車後立刻搭乘公車前往南投。警方隨即通知女兒，驅車前往南投，開了3小時車程，最後在黃婦南投魚池鄉老家舊宅裡找到她，女兒除了向媽媽道歉外，更感激警員開了百公里來回6小時車程，讓媽媽安全返家。

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