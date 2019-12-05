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外送員沒零錢找開「你可以退餐」！女客電梯裡暴走…麻油雞攻擊+怒抓下體

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▲▼卞姓女子揮拳毆打黃姓外送員，還出腳猛踹，更抓他下體，事後2人互控傷害 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲卞姓女子揮拳毆打黃姓外送員。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區一名女子叫外送拿千元鈔付費，不滿外送員沒自備零錢，還嗆她「你可以退餐」，2人在上樓拿零錢時，於電梯裡爆發口角，女子竟直接將麻油雞丟在他身上，還出拳毆打外送員，造成他多處擦挫傷；事後2人互控傷害，女子更加告毀損、恐嚇等罪。警方訊後將2人移送法辦。

4日晚間6時許，39歲黃姓外送員接單外送麻油雞，前往永和區中山路一處大樓；46歲卞姓女子下樓取餐時拿了一張千元鈔付款，但黃男表示沒有零錢找開，於是與卞女一同搭電梯上樓拿零錢。

▼卞姓女子揮拳毆打黃姓外送員，還出腳猛踹，更抓他下體，事後2人互控傷害 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼卞姓女子揮拳毆打黃姓外送員，還出腳猛踹，更抓他下體，事後2人互控傷害 。（圖／記者陳以昇翻攝）

進電梯沒多久，卞女對外送員碎念怎麼外送不帶零錢，他解釋上一位客人也是拿大鈔，才會沒零錢找開，「如果不要可以退餐」。卞女聽到後怒火上身，直接將手上的麻油雞丟擲在外送員身上，並揮拳猛踹、撩陰抓下體；黃姓外送員立刻拿出手機要報警，卞女更加不悅，伸手強搶他的手機，雙方在電梯裡發生激烈衝突。

警方獲報到場將2人帶回派出所，卞女指控黃姓外送員對她傷害、毀損、恐嚇，黃男則反控她揮拳毆打、出腳踹人，更抓下體，造成他身上多處擦挫傷，下體疼痛，訊後依法移送偵辦。

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